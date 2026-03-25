Cztery festiwale w jednym miejscu! Azjatyckie smaki i słodycze świata opanują Bydgoszcz – wstęp za darmo

ac
2026-03-25 14:23

Już w ostatni weekend marca Bydgoszcz zamieni się w prawdziwe centrum smaków i kultury Azji. W dniach 28–29 marca 2026 roku w Grupa Moderator Arena odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy aż cztery różne festiwale. Na uczestników czeka kulinarna podróż po świecie, mnóstwo aromatycznych potraw, orientalna atmosfera i słodkie przysmaki z wielu zakątków globu. Co ważne – wejście na wydarzenie jest całkowicie bezpłatne.

i

Autor: Munduuk/ Shutterstock

Festiwal Azjatycki – podróż przez smaki całego kontynentu

Podczas Festiwalu Azjatyckiego odwiedzający będą mogli spróbować potraw z różnych regionów Azji. Na stoiskach pojawią się specjały inspirowane kuchnią Japonii, Wietnamu, Indii czy Gruzji.

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Festiwal Azjatycki

Hala wypełni się aromatami trawy cytrynowej, imbiru, chili i świeżej kolendry. To świetna okazja, by w jednym miejscu spróbować autentycznych smaków z drugiego końca świata – bez opuszczania Bydgoszczy.

Organizatorzy zaplanowali także dodatkowe atrakcje, w tym random dance do największych hitów K-popu, który z pewnością przyciągnie fanów azjatyckiej popkultury.

Sakura Festiwal Japoński – smaki Kraju Kwitnącej Wiśni

Miłośnicy japońskiej kuchni również znajdą coś dla siebie. Sakura Festiwal Japoński to okazja, by poznać tradycyjne potrawy z Japonii i poczuć atmosferę Kraju Kwitnącej Wiśni.

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Sakura Festiwal Japoński

Na stoiskach pojawią się m.in.:

  • delikatne sushi
  • sushi burgery
  • makaron udon
  • takoyaki
  • aromatyczny ramen

To wydarzenie pozwoli odkryć zarówno klasyczne smaki Japonii, jak i nowoczesne interpretacje popularnych dań.

Festiwal Matchy – zielony hit weekendu

Jedną z gwiazd wydarzenia będzie matcha, czyli zielona herbata w proszku, znana ze swojego charakterystycznego smaku i właściwości zdrowotnych.

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Festiwal Matchy

Podczas Festiwalu Matchy uczestnicy spróbują wielu wersji tego popularnego napoju – od klasycznej, przez mrożoną, aż po owocowe wariacje, takie jak matcha truskawkowa czy bananowa.

Festiwal Słodyczy Świata – raj dla łasuchów

Nie zabraknie także czegoś dla fanów słodkości. Festiwal Słodyczy Świata to prawdziwa uczta dla miłośników deserów.

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Festiwal Słodyczy Świata

Na odwiedzających czekają m.in.:

  • włoskie cannoli
  • japońskie mochi
  • brazylijskie praliny
  • wiele innych słodkich specjałów z różnych części świata

To idealne miejsce, by spróbować wyjątkowych deserów i odkryć nowe ulubione smaki.

Informacje organizacyjne

  • Miejsce: Grupa Moderator Arena
  • Data: 28–29 marca 2026
  • Wstęp: bezpłatny

Godziny otwarcia:

  • sobota: 12:00–20:00
  • niedziela: 12:00–18:00

Organizatorzy zachęcają także do śledzenia aktualności wydarzenia w mediach społecznościowych Smaczny Targ.

Patronat nad imprezą objęło Radio ESKA Bydgoszcz.

Lokale Bydgoszcz
bydgoszcz
Bydgoszcz turystyka
Gastronomia Bydgoszcz