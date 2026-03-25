Cztery festiwale w jednym miejscu! Azjatyckie smaki i słodycze świata opanują Bydgoszcz – wstęp za darmo

Festiwal Azjatycki – podróż przez smaki całego kontynentu
Podczas Festiwalu Azjatyckiego odwiedzający będą mogli spróbować potraw z różnych regionów Azji. Na stoiskach pojawią się specjały inspirowane kuchnią Japonii, Wietnamu, Indii czy Gruzji.
Hala wypełni się aromatami trawy cytrynowej, imbiru, chili i świeżej kolendry. To świetna okazja, by w jednym miejscu spróbować autentycznych smaków z drugiego końca świata – bez opuszczania Bydgoszczy.
Organizatorzy zaplanowali także dodatkowe atrakcje, w tym random dance do największych hitów K-popu, który z pewnością przyciągnie fanów azjatyckiej popkultury.
Sakura Festiwal Japoński – smaki Kraju Kwitnącej Wiśni
Miłośnicy japońskiej kuchni również znajdą coś dla siebie. Sakura Festiwal Japoński to okazja, by poznać tradycyjne potrawy z Japonii i poczuć atmosferę Kraju Kwitnącej Wiśni.
Na stoiskach pojawią się m.in.:
- delikatne sushi
- sushi burgery
- makaron udon
- takoyaki
- aromatyczny ramen
To wydarzenie pozwoli odkryć zarówno klasyczne smaki Japonii, jak i nowoczesne interpretacje popularnych dań.
Festiwal Matchy – zielony hit weekendu
Jedną z gwiazd wydarzenia będzie matcha, czyli zielona herbata w proszku, znana ze swojego charakterystycznego smaku i właściwości zdrowotnych.
Podczas Festiwalu Matchy uczestnicy spróbują wielu wersji tego popularnego napoju – od klasycznej, przez mrożoną, aż po owocowe wariacje, takie jak matcha truskawkowa czy bananowa.
Festiwal Słodyczy Świata – raj dla łasuchów
Nie zabraknie także czegoś dla fanów słodkości. Festiwal Słodyczy Świata to prawdziwa uczta dla miłośników deserów.
Na odwiedzających czekają m.in.:
- włoskie cannoli
- japońskie mochi
- brazylijskie praliny
- wiele innych słodkich specjałów z różnych części świata
To idealne miejsce, by spróbować wyjątkowych deserów i odkryć nowe ulubione smaki.
Informacje organizacyjne
- Miejsce: Grupa Moderator Arena
- Data: 28–29 marca 2026
- Wstęp: bezpłatny
Godziny otwarcia:
- sobota: 12:00–20:00
- niedziela: 12:00–18:00
Organizatorzy zachęcają także do śledzenia aktualności wydarzenia w mediach społecznościowych Smaczny Targ.
Patronat nad imprezą objęło Radio ESKA Bydgoszcz.