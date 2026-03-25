Cztery festiwale w jednym miejscu! Azjatyckie smaki i słodycze świata opanują Bydgoszcz – wstęp za darmo

Festiwal Azjatycki – podróż przez smaki całego kontynentu

Podczas Festiwalu Azjatyckiego odwiedzający będą mogli spróbować potraw z różnych regionów Azji. Na stoiskach pojawią się specjały inspirowane kuchnią Japonii, Wietnamu, Indii czy Gruzji.

Hala wypełni się aromatami trawy cytrynowej, imbiru, chili i świeżej kolendry. To świetna okazja, by w jednym miejscu spróbować autentycznych smaków z drugiego końca świata – bez opuszczania Bydgoszczy.

Organizatorzy zaplanowali także dodatkowe atrakcje, w tym random dance do największych hitów K-popu, który z pewnością przyciągnie fanów azjatyckiej popkultury.

Sakura Festiwal Japoński – smaki Kraju Kwitnącej Wiśni

Miłośnicy japońskiej kuchni również znajdą coś dla siebie. Sakura Festiwal Japoński to okazja, by poznać tradycyjne potrawy z Japonii i poczuć atmosferę Kraju Kwitnącej Wiśni.

Na stoiskach pojawią się m.in.:

delikatne sushi

sushi burgery

makaron udon

takoyaki

aromatyczny ramen

To wydarzenie pozwoli odkryć zarówno klasyczne smaki Japonii, jak i nowoczesne interpretacje popularnych dań.

Festiwal Matchy – zielony hit weekendu

Jedną z gwiazd wydarzenia będzie matcha, czyli zielona herbata w proszku, znana ze swojego charakterystycznego smaku i właściwości zdrowotnych.

Podczas Festiwalu Matchy uczestnicy spróbują wielu wersji tego popularnego napoju – od klasycznej, przez mrożoną, aż po owocowe wariacje, takie jak matcha truskawkowa czy bananowa.

Festiwal Słodyczy Świata – raj dla łasuchów

Nie zabraknie także czegoś dla fanów słodkości. Festiwal Słodyczy Świata to prawdziwa uczta dla miłośników deserów.

Na odwiedzających czekają m.in.:

włoskie cannoli

japońskie mochi

brazylijskie praliny

wiele innych słodkich specjałów z różnych części świata

To idealne miejsce, by spróbować wyjątkowych deserów i odkryć nowe ulubione smaki.

Informacje organizacyjne

Miejsce: Grupa Moderator Arena

Data: 28–29 marca 2026

Wstęp: bezpłatny

Godziny otwarcia:

sobota: 12:00–20:00

niedziela: 12:00–18:00

Organizatorzy zachęcają także do śledzenia aktualności wydarzenia w mediach społecznościowych Smaczny Targ.

Patronat nad imprezą objęło Radio ESKA Bydgoszcz.