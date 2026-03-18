Śmiertelny pożar pod Bydgoszczą. W zgliszczach strażacy dokonali makabrycznego odkrycia

Anna Kisiel
2026-03-18 12:07

Tragiczny finał nocnego pożaru na terenie ogrodów działkowych w podbydgoskich Białych Błotach. Żywioł doszczętnie zniszczył drewniany domek, w zgliszczach którego ratownicy natknęli się na zwłoki. Z pożarem walczyło łącznie pięć wozów ratowniczo-gaśniczych.

Autor: KM PSP w Bydgoszczy/ Facebook

Dramat rozegrał się na ogródkach działkowych przy ulicy Przemysłowej w Białych Błotach w nocy z 17 na 18 marca. Zgłoszenie o płonącym domku letniskowym wpłynęło do strażaków dokładnie o godzinie 2:24.

Strażacy ochotnicy z jednostki OSP Białe Błota przyznali, że już w chwili dojazdu na posesję sytuacja wyglądała bardzo groźnie.

Do walki z żywiołem zadysponowano łącznie pięć wozów gaśniczych, w tym trzy należące do PSP i dwa z OSP. Ponieważ płomienie obejmowały już niemal cały budynek, ratownicy musieli jednocześnie gasić zrujnowaną altanę i chronić przed zajęciem pobliską zabudowę letniskową.

Skuteczna obrona sąsiednich obiektów była możliwa dzięki podaniu trzech prądów wody bezpośrednio w natarciu, co ostatecznie powstrzymało dalszą wędrówkę ognia.

Ze względu na stan zwłok śledczym nie udało się jeszcze określić płci zmarłej osoby. Dokładne przyczyny tej nocnej tragedii będą teraz ustalane przez odpowiednie służby.

Pożar magazynu