Trudno powstrzymać wzruszenie. Tak wygląda grób Adriana Szymaniaka

Adrian Szymaniak zdobył popularność w 2018 roku, gdy wziął udział w programie „Ślub od pierwszego wejrzenia”. To właśnie przed kamerami poznał Anitę, z którą stworzył rodzinę i doczekał się dwojga dzieci. Ich szczęście przerwała dramatyczna diagnoza. W lipcu 2025 roku u 39-latka wykryto glejaka czwartego stopnia.

Adrian dzielił się w mediach społecznościowych informacjami o chorobie i walce o zdrowie. Jego historia poruszyła tysiące internautów, którzy wspierali go i jego rodzinę.

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Grób Adriana Szymaniaka. Wzruszający symbol miłości

Adrian zmarł 4 września 2026 roku. Dzień później jego żona Anita przekazała smutną wiadomość i poprosiła o uszanowanie prywatności rodziny. Ostatnie pożegnanie odbyło się w kameralnym gronie na cmentarzu w Żołędowie w gminie Osielsko.

Tuż przed 1 listopada odwiedziliśmy miejsce spoczynku 39-latka. Na mogile znajdują się znicze, kwiaty i portret uśmiechniętego Adriana.