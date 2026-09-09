4-letni chłopczyk nagle przestał oddychać. Dramatyczna walka o życie

Dramatyczna akcja ratunkowa w Osiu

Do zdarzenia doszło w środę (9 września), około godz. 11.30 w Osiu. Jak informuje portal Extra Świecie, służby zostały wezwane do czteroletniego dziecka, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Na miejsce skierowano dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiu. Kiedy strażacy dotarli pod wskazany adres, trwała już walka o zdrowie i życie chłopca.

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– Kiedy strażacy dotarli na miejsce, dzieckiem zajmował się już zespół ratownictwa medycznego. Była też policja. Strażacy włączyli się do akcji ratunkowej, a trzeci zastęp zabezpieczał miejsce lądowania śmigłowca LPR – wyjaśnia starszy sekcyjny Michał Kęska ze świeckiej straży pożarnej, cytowany przez Extra Świecie.

Śmigłowiec LPR zabrał dziecko do szpitala

Sytuacja była bardzo poważna. Na szczęście ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe czterolatka.

Dziecko zostało następnie przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Bydgoszczy, gdzie trafiło pod opiekę lekarzy.

W akcji uczestniczyły służby medyczne, policja oraz strażacy, którzy pomagali w prowadzeniu działań ratunkowych i zabezpieczyli miejsce lądowania śmigłowca.