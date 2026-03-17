83-letni Józef Sobiesiak nie wrócił do domu. Trwają poszukiwania seniora

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-03-17 10:31

Funkcjonariusze z Mogilna prowadzą akcję poszukiwawczą 83-letniego Józefa Sobiesiaka. Mężczyzna opuścił swoje mieszkanie w niedzielę 15 marca i od tamtej pory bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu. Policja prosi o wsparcie każdego, kto widział zaginionego.

Tajemnicze zniknięcie pana Józefa! 83-latek wyszedł z domu i nikt już go nie widział

i

Autor: Policja Mogilno/ Materiały prasowe

Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie intensywnie szukają 83-letniego mieszkańca miasta. Senior wyszedł ze swojego domu w niedzielę, 15 marca około godziny 13:40. Od momentu opuszczenia posesji mężczyzna nie dał znaku życia i nie skontaktował się ze swoją rodziną.

W dniu zniknięcia Józef Sobiesiak miał na sobie brązową kurtkę z pikowaniem, ciemnozielone spodnie oraz czarne obuwie. Śledczy udostępnili także detale dotyczące jego znaków szczególnych. Zaginiony wyróżnia się widoczną blizną zlokalizowaną pod prawym okiem oraz zdeformowanym opuszkiem palca wskazującego u prawej dłoni.

Funkcjonariusze zaznaczają, że 83-latek potrafi funkcjonować w pełni samodzielnie i nie wymaga stałej opieki medycznej. Z uwagi na zaawansowany wiek poszukiwanego służby podkreślają konieczność jak najszybszego odnalezienia mężczyzny.

Służby mundurowe proszą o natychmiastowy sygnał od wszystkich osób posiadających jakąkolwiek wiedzę o losach zaginionego 83-latka. Wszelkie wskazówki należy zgłaszać pod ogólnopolski numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do oficera dyżurnego mogileńskiej jednostki dzwoniąc na 47 7527 200.

