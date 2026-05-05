Egzamin ósmoklasisty 2026. Daty, godziny i szczegóły. Pełny harmonogram

Najważniejsze daty i zasady egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku

- główna sesja egzaminacyjna: 11-13 maja 2026 r.

- dodatkowy termin dla nieobecnych: 8-10 czerwca 2026 r.

- start wszystkich testów: godzina 9:00

- sprawdzian z języka ojczystego zajmie 150 minut

- na zadania z matematyki przewidziano 125 minut

- test z wybranego języka obcego potrwa 110 minut

- wymagane przedmioty to: język polski, królowa nauk i język nowożytny

Dokładny harmonogram testów na koniec szkoły podstawowej w 2026 roku

Tegoroczny maraton egzaminacyjny zaplanowano na połowę maja i rozłożono na trzy kolejne dni. Uczniowie rozpoczną zmagania w poniedziałek, 11 maja 2026 roku, od arkusza z języka polskiego. We wtorek, 12 maja, przyjdzie czas na zmagania z królową nauk – matematyką, a środa, 13 maja, to z kolei moment na weryfikację wiedzy z wybranego języka obcego nowożytnego. Każdego z tych dni sprawdziany wystartują punktualnie o godzinie 9:00, dlatego warto zjawić się w placówce odpowiednio wcześniej. Centralna Komisja Egzaminacyjna pomyślała również o młodzieży, która z przyczyn losowych nie zdoła dotrzeć na majową sesję. Tacy ósmoklasiści otrzymają drugą szansę podczas dodatkowej tury, wyznaczonej dokładnie na 8, 9 oraz 10 czerwca 2026 roku.

Ile potrwa egzamin ósmoklasisty 2026? Zróżnicowany czas dla każdego przedmiotu

Długość poszczególnych testów została dostosowana do specyfiki danej dziedziny. Młodzież opuszczająca mury szkół podstawowych najdłużej pochyli się nad arkuszem z języka polskiego, na który przeznaczono równe 150 minut. Nieco mniej czasu, bo 125 minut, zajmie rozwiązywanie skomplikowanych zadań matematycznych. Z kolei test z języka obcego nowożytnego potrwa najkrócej – zaledwie 110 minut. W wyznaczonych ramach czasowych zdający muszą nie tylko uporać się ze wszystkimi poleceniami z arkusza, ale także bezbłędnie przenieść swoje wyniki na oficjalną kartę odpowiedzi.

Zasady zdawalności egzaminu ósmoklasisty i jego rola w procesie rekrutacyjnym

W przypadku egzaminu ósmoklasisty nie ustalono żadnego minimalnego progu punktowego, co oznacza, że sam udział gwarantuje jego zaliczenie. Mimo to, ostateczny rezultat ma potężne znaczenie dla dalszej edukacji absolwentów. Zdobyte podczas testów punkty są bowiem kluczowym elementem branym pod uwagę podczas wymagającego procesu rekrutacji do wymarzonych liceów, techników czy szkół branżowych.

