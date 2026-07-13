Groźny pożar nieopodal Grudziądza! Właściciel ewakuował czworonogi w ostatniej chwili

W miejscowości Nicwałd doszło do poważnego pożaru domu jednorodzinnego, gdzie płomienie błyskawicznie zniszczyły jedno z pomieszczeń.

Mężczyzna będący właścicielem posesji wykazał się zimną krwią i wyniósł z płonącego obiektu dwa psy , tuż przed przybyciem strażaków.

, tuż przed przybyciem strażaków. Choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie, nikt nie odniósł obrażeń, a ewakuowane zwierzęta czują się dobrze.

Więcej informacji na temat tej niebezpiecznej sytuacji znajduje się w dalszej części artykułu.

Dramatyczne chwile pod Grudziądzem. Właściciel ratuje swoje psy

Jak informuje „Gazeta Pomorska”, pożar wybuchł w sobotnie popołudnie w miejscowości Nicwałd. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godz. 15.59. Do akcji zadysponowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu oraz ochotników z OSP Gruta, OSP Salno i OSP Plemięta.

Jeszcze przed przybyciem pierwszych zastępów właściciel domu wyprowadził z płonącego budynku swoje dwa psy. Zwierzęta otrzymały niezbędną pomoc, a strażacy poinformowali, że ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża.

Płomienie strawiły pokój

Po dotarciu na miejsce strażacy zabezpieczyli teren i przystąpili do gaszenia pożaru. Mimo że sytuacja wyglądała bardzo poważnie, nikt nie odniósł obrażeń.

Pożar spowodował duże straty materialne. Ogień oraz wysoka temperatura zniszczyły jedno z pomieszczeń w budynku. Przyczyny pojawienia się ognia będą ustalane.

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