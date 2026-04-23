Koszmar seniora w Inowrocławiu. 26-latek skopał 66-latka i wyciągnął nóż

D.P
2026-04-23 22:20

Szokujące sceny rozegrały się w biały dzień w Inowrocławiu. 26-letni mężczyzna zaatakował przypadkowego 66-latka, brutalnie go pobił, a następnie zastraszył nożem i okradł. Na wolności nie przebywał jednak długo – jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez policję. Teraz może mu grozić nawet 15 lat więzienia. Szczegóły poniżej.

Bestialski atak w Inowrocławiu. Zaatakował starszego mężczyznę, kopał go i straszył nożem

i

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Koszmar seniora w Inowrocławiu. Sprawca użył noża

Do napaści doszło w niedzielę, 19 kwietnia, tuż po godzinie 13 na jednej z ulic miasta. 66-letni mężczyzna został niespodziewanie zaatakowany przez przypadkowo napotkanego sprawcę. Agresor przewrócił go na ziemię, po czym wielokrotnie uderzał i kopał, głównie w okolice brzucha. Następnie, grożąc nożem, zabrał mu telefon, papierosy oraz pieniądze.

„- Tego samego dnia po południu policjanci zostali zawiadomieni przez świadków o tym, że na jednej z ulic jakiś mężczyzna zaczepia przechodniów. We wskazane miejsce zostały skierowane patrole. Szybka interwencja funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania mężczyzny, którym okazał się 26–latek. Jak się chwilę później okazało, to on wcześniej zaatakował 66-latka - informuje inowrocławska policja.”

Podczas zatrzymania funkcjonariusze odnaleźli przy nim skradziony wcześniej telefon. 26-latek był pod wpływem alkoholu, dlatego trafił do policyjnego aresztu.

Zarzut rozboju dla 26-latka z Inowrocławia

Na podstawie zgromadzonych dowodów podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie postawiono mu zarzut rozboju.

„- W środę 22 kwietnia sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, przychylił się do wniosku oskarżyciela i tymczasowo aresztował 26-latka na najbliższe 3 miesiące - dodają funkcjonariusze.”

Mężczyzna może spędzić w więzieniu nawet 15 lat.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat