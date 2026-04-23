Koszmar seniora w Inowrocławiu. 26-latek skopał 66-latka i wyciągnął nóż

Koszmar seniora w Inowrocławiu. Sprawca użył noża

Do napaści doszło w niedzielę, 19 kwietnia, tuż po godzinie 13 na jednej z ulic miasta. 66-letni mężczyzna został niespodziewanie zaatakowany przez przypadkowo napotkanego sprawcę. Agresor przewrócił go na ziemię, po czym wielokrotnie uderzał i kopał, głównie w okolice brzucha. Następnie, grożąc nożem, zabrał mu telefon, papierosy oraz pieniądze.

„- Tego samego dnia po południu policjanci zostali zawiadomieni przez świadków o tym, że na jednej z ulic jakiś mężczyzna zaczepia przechodniów. We wskazane miejsce zostały skierowane patrole. Szybka interwencja funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania mężczyzny, którym okazał się 26–latek. Jak się chwilę później okazało, to on wcześniej zaatakował 66-latka - informuje inowrocławska policja.”

Podczas zatrzymania funkcjonariusze odnaleźli przy nim skradziony wcześniej telefon. 26-latek był pod wpływem alkoholu, dlatego trafił do policyjnego aresztu.

Zarzut rozboju dla 26-latka z Inowrocławia

Na podstawie zgromadzonych dowodów podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie postawiono mu zarzut rozboju.

„- W środę 22 kwietnia sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, przychylił się do wniosku oskarżyciela i tymczasowo aresztował 26-latka na najbliższe 3 miesiące - dodają funkcjonariusze.”

Mężczyzna może spędzić w więzieniu nawet 15 lat.

