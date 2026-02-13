Skandal z udziałem bydgoskiej policjantki. Nowe ustalenia w sprawie funkcjonariuszki, która wzięła udział w bójce

W Lubiczu pod Toruniem doszło do bójki, w którą zamieszana była bydgoska policjantka.

Funkcjonariuszka została zawieszona, a wobec niej wszczęto postępowanie dyscyplinarne za naruszenie zasad etyki.

Sprawa trafiła do prokuratury i Biura Spraw Wewnętrznych.

Bójka w Lubiczu z udziałem bydgoskiej funkcjonariuszki. KWP skomentowało sprawę

W niedzielę, 8 lutego w Lubiczu koło Torunia miało dojść do sąsiedzkiej awantury - dowiedział się nieoficjalnie reporter Radia Eska. W jej wyniku doszło do bójki, w której udział wzięła bydgoska policjantka. O skandalu z udziałem funkcjonariuszki poinformowano w czwartek, 12 lutego. Tuż po pierwszych doniesieniach o sprawie, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wydała oficjalne oświadczenie.

- W związku z informacją, która została przekazana Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy, o udziale policjantki z Bydgoszczy w zdarzeniu, do którego doszło na terenie Lubicza Dolnego w powiecie toruńskim, podjęto decyzję o natychmiastowym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego - czytamy.

Policjantka z Bydgoszczy zawieszona po udziale w bójce. Wszczęto postępowanie

Policjantka została również zawieszona w czynnościach służbowych. Wszczęte wobec niej postępowanie dyscyplinarne dotyczy naruszenia zasad etyki zawodowej. O sprawie powiadomiono także prokuraturę i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Kobieta w trakcie zdarzenia była poza służbą. KWP w Bydgoszczy zaznacza, że obecnie trwają postępowania w tej sprawie.

- Zależy nam na jak najszybszym wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia - zaznaczono w komunikacie.

Policjantce grozi nawet wydalenie z służby.

