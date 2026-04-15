25-letni strażak z Bydgoszczy usłyszał dramatyczną diagnozę. Trwa wyścig z czasem o życie Kuby

Tragedia młodego strażaka z Bydgoszczy. Trafił do szpitala

Przez lata Kuba pomagał innym jako strażak, uczestnicząc w akcjach ratunkowych, także w płonących budynkach. Zawsze kierował się chęcią niesienia pomocy. Wszystko zmieniło się 19 stycznia 2026 roku, gdy 25-latek doznał poważnego urazu pnia mózgu i trafił do szpitala.

Diagnoza okazała się wstrząsająca – to jeden z najcięższych urazów neurologicznych. Mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu, gdzie przechodzi leczenie. Rozpoczęto zbiórkę środków na dalszą terapię oraz kosztowną rehabilitację neurologiczną.

- Za tym, co się wydarzyło, stoi ogromnie trudny czas, z którym Kuba mierzył się w ciszy. Teraz jednak najważniejsze jest jedno - żeby dać mu szansę wrócić do nas - czytamy w opisie zbiórki.

Sportowa pasja 25-latka z Bydgoszczy. Kuba zdobywał medale w K-1

Poza pracą w straży pożarnej Kuba przez wiele lat rozwijał się sportowo, m.in. startując w sportach walki. Może pochwalić się m.in. srebrnym medalem Mistrzostw Polski K-1, powołaniem do Kadry Polski oraz zwycięstwem w Pucharze Świata Juniorów. Jego znajomi podkreślają, że nawet w trudnych sytuacjach potrafił wspierać innych i dodawać im sił.

- To także strażak Państwowej Straży Pożarnej - człowiek, który nie raz niósł pomoc innym, często narażając własne życie. Człowiek, który zawsze był tam, gdzie ktoś go potrzebował. (...) Dziś role się odwróciły. Dziś Kuba nie walczy już na ringu. Dziś prowadzi zupełnie inną walkę - o każdy ruch, o każdy kolejny dzień, o powrót do sprawności. - pisze na zbiórce organizatorka Hanna Tymińska.

Kosztowna rehabilitacja strażaka. Potrzeba 200 tysięcy złotych

Zebrane środki mają zostać przeznaczone na intensywną rehabilitację neurologiczną, obejmującą m.in. fizjoterapię, terapię funkcjonalną, neurostymulację oraz ćwiczenia poprawiające komunikację. Konieczny jest także zakup specjalistycznego sprzętu, takiego jak wózek, pionizator czy urządzenia do ćwiczeń, a także udział w turnusach rehabilitacyjnych w wyspecjalizowanych ośrodkach. Celem zbiórki jest zebranie 200 tys. zł.

- Każda złotówka to realna pomoc. Każde udostępnienie to szansa, że ta historia dotrze dalej. Pomóżmy Kubie zawalczyć o życie - tak jak on nie raz walczył dla innych - apeluje na zbiórce Marta Nowakowska.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć 25-letniego strażaka w walce o powrót do zdrowia, mogą wpłacać pieniądze za pośrednictwem zbiórki w serwisie pomagam.pl.

