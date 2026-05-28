16-letnia Nadia wciąz nie daje znaku życia. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Młoda mieszkanka miasta opuściła swoje miejsce zamieszkania 24 maja w okolicach godziny 21:00 i ślad po niej zaginął. Akcję poszukiwawczą nastolatki koordynuje obecnie Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście.

Szczegółowy rysopis dziewczyny przekazało oficjalnie Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Poszukiwana nastolatka mierzy blisko 167 centymetrów, charakteryzuje się dość szczupłą sylwetką i niebieskimi oczami, a jej pofarbowane włosy mają odcień ciemnego brązu.

Kiedy po raz ostatni była widziana, miała na sobie szare dresy, ciemną kurtkę i bluzę, a także białe obuwie firmy Nike. Z relacji służb wynika, że nastolatka zabrała ze sobą dodatkowe rzeczy, czyli długie czarne spodnie oraz ciemny T-shirt w jasne prążki.

Komunikat dotyczący zniknięcia 16-latki trafił ponadto na ekrany ITS zlokalizowane przy wybranych przystankach miejskiego transportu w Bydgoszczy. Mundurowi liczą na to, że taka forma nagłośnienia sprawy przyniesie skutek i pozwoli szybciej odnaleźć poszukiwaną dzięki uwadze mieszkańców.

Każdy świadek lub człowiek dysponujący wiedzą na temat obecnego losu Nadii Pawlak powinien natychmiast powiadomić funkcjonariuszy. Zgłoszenia przyjmuje bezpośrednio Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście pod specjalnymi numerami 47 751 11 59 i 47 751 11 60, a także ogólnopolska linia alarmowa 112.