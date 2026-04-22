57-letni Piotr przepadł bez wieści. Bydgoscy śledczy apelują o wsparcie

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało oficjalny komunikat w sprawie nagłego zniknięcia 57-letniego Piotra Becalika z Bydgoszczy. Zaginiony mieszkaniec regionu mierzy w przybliżeniu 175 centymetrów wzrostu i charakteryzuje się dość krępą sylwetką. Mężczyzna posiada siwe włosy oraz oczy w piwnym kolorze. Służby zaznaczają, że 57-latek ma pełne uzębienie i nie posiada na ciele żadnych widocznych znaków szczególnych.

W dniu zaginięcia mieszkaniec Bydgoszczy miał na sobie ubrane szare spodenki z krótkimi nogawkami. Na górną część ciała założył natomiast ciemnogranatową bluzę, która standardowo zapinana jest na suwak.

Mundurowi z bydgoskiego Śródmieścia nieustannie przeczesują teren i analizują zebrane dotychczas tropy, jednak zdecydowali się poprosić lokalną społeczność o dodatkowe wsparcie. Śledczy jednoznacznie podkreślają, że nawet z pozoru nieistotny szczegół może przynieść oczekiwany przełom w trwającej od wtorku akcji poszukiwawczej.

Osoby dysponujące jakąkolwiek wiedzą o aktualnym miejscu pobytu Piotra Becalika powinny bezzwłocznie powiadomić stróżów prawa. Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo pod bezpośrednimi numerami 47 751 11 59 oraz 47 751 11 60, a także za pośrednictwem bezpłatnego numeru alarmowego 112. Przedstawiciele służb mundurowych gwarantują dokładną i błyskawiczną weryfikację każdego przekazanego im sygnału.