Śmiertelny wypadek motocyklisty na DK10. Darek wracał z pielgrzymki!

Śmiertelny wypadek na DK10 w Pawłówku

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku, na odcinku drogi krajowej nr 10 w miejscowości Pawłówek w okolicach Bydgoszczy. Z informacji przekazanych przez komisarz Lidię Kowalską z bydgoskiej komendy wynika, że 60-letni mieszkaniec Piły stracił panowanie nad maszyną. Kierujący hondą najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na trasie. W efekcie zjechał z jezdni i uderzył bezpośrednio w bariery energochłonne, ponosząc śmierć na miejscu zdarzenia.

Obecnie funkcjonariusze policji, działając pod ścisłym nadzorem prokuratury, prowadzą szczegółowe postępowanie. Jego głównym celem jest skrupulatne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego fatalnego w skutkach incydentu drogowego.

We wtorek, 21 kwietnia, do opinii publicznej dotarły wstrząsające wieści, które wywołały głębokie poruszenie w środowisku fanów jednośladów. Ustalono, że ofiarą niedzielnego wypadku jest Darek, motocyklista na co dzień związany z Piłą. Mężczyzna uczestniczył w XXIII Motocyklowym Zlocie Gwiaździstym na Jasnej Górze. Podróż powrotna z tej religijnej uroczystości, mającej dla miłośników dwóch kółek wymiar integracyjny i symbolizującej bezpieczne otwarcie nowego sezonu, została w brutalny sposób przerwana.

W internecie niemal natychmiast zaczęły pojawiać się wpisy pełne żalu. Środowisko motocyklowe żegna zmarłego, wspominając go jako oddanego pasjonata oraz serdecznego kolegę.

„Spoczywaj w pokoju, Darku. Niech niebiańskie autostrady będą dla Ciebie łaskawe”

Taki komentarz opublikowano w jednym z najbardziej poruszających wpisów pożegnalnych w sieci. Zrozpaczonej rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego płyną ze wszystkich stron najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.