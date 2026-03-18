Bydgoskie Rękoczyny znów przyciągnęły tłumy. Wyjątkowe stoiska w Młynach Rothera

Kolejna odsłona Bydgoskich Rękoczynów potwierdziła status imprezy jako czołowego spotkania sympatyków unikalnego wzornictwa w regionie. W dniach 14 i 15 marca do Młynów Rothera ściągnęły tłumy gości, pragnących poznać twórczość rodzimych projektantów i zrobić zakupy. Tradycyjnie frekwencja dopisała, dowodząc, że ten cykliczny kiermasz od lat przyciąga ogromną publiczność.

Tegoroczna wiosenna odsłona obfitowała w świeże barwy i premierowe kolekcje. Na dwóch kondygnacjach, obejmujących antresolę oraz parter, swoje wyroby pokazały dziesiątki wystawców z całego kraju. Za każdym stanowiskiem stał konkretny twórca, co pozwalało klientom na swobodne dyskusje o procesie powstawania dzieł i poszukiwaniu artystycznych inspiracji.

W gronie uczestników pojawiła się marka Leaf Pillow z ręcznie szytymi poduszkami o motywach przyrodniczych oraz firma Korzenie Kosmetyki Naturalne z asortymentem bazującym na ekstraktach roślinnych. Obecny był również Poster Bazaar oferujący autorskie grafiki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się lokalna firma Skos Modern, wyróżniająca się oszczędnym designem oraz innowacyjnym spojrzeniem na przedmioty użytkowe.

Klienci mieli do dyspozycji zróżnicowany asortyment, obejmujący unikalną biżuterię, sojowe świece, elementy wyposażenia wnętrz oraz odzież projektowaną zgodnie z nurtem slow fashion. Liczni goście zaznaczali, że to właśnie szansa na osobistą interakcję z samymi producentami stanowiła największy atut całej weekendowej inicjatywy.

Ostatnia edycja Bydgoskich Rękoczynów udowodniła doskonałą kondycję rodzimego rzemiosła oraz rosnący popyt na wyroby tworzone z ogromną dbałością o szczegóły. Wysoka liczba uczestników stanowiła tego najlepszy dowód, sprawiając, że przez cały weekend Młyny Rothera wręcz tętniły pozytywnym życiem.

