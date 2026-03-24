Bydgoszcz stolicą miłośników fantastyki. Bykon 2026 przyciągnął tłumy

W miniony weekend, przypadający na 21 i 22 marca, do miasta zjechali pasjonaci popkultury z najdalszych zakątków kraju. Rozpoczęła się ósma odsłona Bydgoskiego Konwentu Multifandomowego Bykon 2026, która z każdą kolejną edycją zaskakuje coraz większym rozmachem. To wyjątkowe święto fantastyki od dawna relacjonują wysłannicy „Super Expressu”, którzy regularnie obserwują rosnącą frekwencję. Miasto na dwa dni całkowicie przejęło miano polskiego centrum miłośników gier i komiksów.

Impreza łączy sympatyków przeróżnych dziedzin, obejmując swoimi ramami japońską animację, klasyczną literaturę oraz cyfrową i stołową rozrywkę. Dzięki wszechstronnej formule każdy uczestnik imprezy bez problemu odkrywa pasjonujące go strefy. Rozległy teren konwentu podzielono na kilka kluczowych punktów, wykorzystując przestrzenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 oraz obiekty należące do Wyższej Szkoły Gospodarki. Takie rozwiązanie logistyczne gwarantuje sprawną organizację dziesiątek równoległych atrakcji.

Harmonogram tegorocznej edycji obfitował w niezwykle zróżnicowane formy aktywności dla odwiedzających. Zgromadzeni goście chętnie sprawdzali swoją wiedzę w turniejach, a także aktywnie uczestniczyli w dyskusjach panelowych i warsztatach tematycznych. Organizatorzy przygotowali gigantyczne przestrzenie dedykowane graczom, gdzie obok najnowszych produkcji wideo znalazły się rozbudowane systemy planszowe, a także wydzielono miejsca na klimatyczne rozgrywki RPG oraz angażujące LARP-y.

Tradycyjnie największe emocje wzbudziła rywalizacja w tworzeniu przebrań, która przyciągnęła przed scenę prawdziwe tłumy widzów. Zdolni rzemieślnicy prezentowali skomplikowane stroje nawiązujące bezpośrednio do kultowych postaci z gier wideo, znanych filmów oraz azjatyckich animacji. Równie potężnym zainteresowaniem cieszyły się bezpośrednie spotkania z zaproszonymi autorami i ekspertami od popkultury. To właśnie specyficzny klimat tych interakcji powoduje, że goście regularnie meldują się na bydgoskim festiwalu.