Dramat mieszkańców trwa. Po osunięciu ściany nie wszyscy wrócą do kamienicy

Kilka dni po osunięciu się fragmentu ściany kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Bydgoszczy nadal trwają prace zabezpieczające budynek. Jak informuje Radio Eska, kluczowa będzie kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowana na wtorek, 14 lipca.

Po jej przeprowadzeniu zapadnie decyzja dotycząca możliwości przywrócenia części kamienicy do użytkowania.

Przewidziana jest kolejna kontrola nadzoru budowlanego i będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytkowania części kamienicy. Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyny – powiedziała w rozmowie z Radiem Eska Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Nie wszyscy mieszkańcy usłyszą jednak dobrą wiadomość.

A lokatorzy nad miejscem osunięcia? Nie – podkreśliła inspektor.

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Obecnie wejście do kamienicy zostało zabezpieczone płytami oraz drewnianymi podporami. Wokół budynku ustawiono również ogrodzenie, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym.

Niepokój o stan kamienicy wyrażają także mieszkańcy okolicy.

Coś tam pukali, zabezpieczali. Przecież to wszystko może runąć. A zabezpieczenia? Jak pan ocenia? Nie wiem, czy to wytrzyma. Żal ludzi. Ma być w ciągu pięciu minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo, co zabrać, gdzie się podziać. Tragedia to wszystko – mówił jeden z mieszkańców w rozmowie z Radiem Eska.

Ściana osunęła się podczas remontu

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek, 9 lipca, podczas prac remontowych prowadzonych przy ul. Sienkiewicza. Fragment ściany kamienicy osunął się, co zmusiło służby do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców.

Jak informował wówczas Radio Eska strażak Arkadiusz Łojewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, z budynku ewakuowano dziewięć osób.

Przed godziną 11.00 wpłynęło do nas zgłoszenie, że osunęła się ściana kamienicy. Na miejscu działało pięć zastępów straży pożarnej. Trwały działania zabezpieczające konstrukcję budynku. Oprócz straży pożarnej na miejscu były także policja, pogotowie energetyczne, pogotowie gazowe oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na ten moment nie mieliśmy informacji, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich lokali. Tę decyzję podejmie nadzór budowlany – przekazał strażak.

To właśnie wyniki najbliższej kontroli mają przesądzić, czy część ewakuowanych mieszkańców będzie mogła wrócić do swoich domów, czy też konieczne okażą się dalsze prace zabezpieczające budynek.