Mały chłopczyk wypadł z okna na piątym piętrze. Reanimacja trwała kilkadziesiąt minut

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 kwietnia, w jednym z budynków przy ul. Chołoniewskiego w Bydgoszczy. Około godziny 17.30 z okna mieszkania wypadło czteroletnie dziecko. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym dwa zastępy straży pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego.

Jak relacjonuje rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, st. kpt. Karol Smarz, po przybyciu na miejsce strażacy zastali już prowadzone działania reanimacyjne przez ratowników medycznych. Dziecko znajdowało się na wysokości pierwszego piętra, na balkonie, gdzie trwała walka o jego życie. Co oznacza, że chłopczyk spadł w dół cztery piętra.

Strażacy niezwłocznie włączyli się w akcję ratunkową, wspierając medyków w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz w bezpiecznym przygotowaniu dziecka do transportu. Następnie pomogli w przeniesieniu poszkodowanego do karetki. W działania zaangażowany był również jeden ze strażaków, który wsiadł do ambulansu i kontynuował wsparcie reanimacji w trakcie przejazdu do szpitala - mówi dla "ESKI" st. kpt. Karol Smarz.

Dziecko zostało przekazane pod opiekę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Na ten moment nie podano oficjalnych informacji dotyczących jego stanu zdrowia.

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia przy ul. Chołoniewskiego

Na miejscu interweniowała także policja, która zabezpieczała teren i prowadziła czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Według wstępnych, niepotwierdzonych informacji dziecko mogło wypaść z mieszkania znajdującego się na piątym piętrze, jednak wszystkie okoliczności są obecnie ustalane przez służby.

Dodatkowo jedna z osób obecnych na miejscu – kobieta – została objęta pomocą medyczną i zabrana przez ratowników. Jak dodaje rzecznik prasowy KM PSP, kobieta nie spadła z wysokości, jednak jej stan wymagał interwencji medycznej. Służby obecnie prowadzą postępowanie wyjaśniające.

Więcej informacji wkrótce.