Finał poszukiwań 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Rodzina przekazała nowe informacje

Zakończenie poszukiwań 16-letniej Nadii. Bliscy dziękują za pomoc

Poszukiwana nastolatka została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina Nadii podziękowała wszystkim osobom, które pomagały w jej odnalezieniu. Przypomnijmy, że dziewczyna opuściła dom 24 maja wieczorem i od tego momentu nie kontaktowała się z najbliższymi. Poszukiwania prowadzone były przez funkcjonariuszy z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu.

Informacje o zaginięciu 16-latki rozpowszechniano na wiele sposobów. Rysopis dziewczyny opublikowało Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, a komunikaty pojawiły się również na elektronicznych tablicach informacji pasażerskiej na wybranych przystankach komunikacji miejskiej. Celem było dotarcie do jak największej liczby osób, które mogły pomóc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatki.

O szczęśliwym zakończeniu poszukiwań rodzina Nadii poinformowała redakcję „Super Expressu” 5 czerwca 2026 roku.

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