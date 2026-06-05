Finał poszukiwań 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Rodzina przekazała nowe informacje

D.P
2026-06-05 16:09

Koniec poszukiwań 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka zniknęła 24 maja i przez wiele dni nie dawała znaku życia. W działania mające na celu odnalezienie dziewczyny zaangażowali się policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście, którzy zwrócili się do mieszkańców o pomoc. W piątek, 5 czerwca, dotarła do nas informacja o szczęśliwym finale poszukiwań. Wiadomość tę potwierdzili bliscy 16-latki.

16-letnia Nadia odnalazła się

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Autor: BCZK/ Materiały prasowe

Zakończenie poszukiwań 16-letniej Nadii. Bliscy dziękują za pomoc

Poszukiwana nastolatka została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina Nadii podziękowała wszystkim osobom, które pomagały w jej odnalezieniu. Przypomnijmy, że dziewczyna opuściła dom 24 maja wieczorem i od tego momentu nie kontaktowała się z najbliższymi. Poszukiwania prowadzone były przez funkcjonariuszy z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu.

Informacje o zaginięciu 16-latki rozpowszechniano na wiele sposobów. Rysopis dziewczyny opublikowało Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, a komunikaty pojawiły się również na elektronicznych tablicach informacji pasażerskiej na wybranych przystankach komunikacji miejskiej. Celem było dotarcie do jak największej liczby osób, które mogły pomóc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatki.

O szczęśliwym zakończeniu poszukiwań rodzina Nadii poinformowała redakcję „Super Expressu” 5 czerwca 2026 roku.

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