5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11. piętrze. Szokujące ustalenia prokuratury

Tragedia na osiedlu Południe. Wypadek pięcioletniej Zosi

Do tego mrożącego krew w żyłach zdarzenia doszło w piątek, 5 czerwca, około godziny dziesiątej rano na osiedlu Południe we Włocławku. Z okna na 11. piętra wieżowca wypadła pięcioletnia Zosia. Jak ustalili funkcjonariusze, w tamtej chwili dzieckiem miała zajmować się 21-letnia matka, która według śledczych po prostu spała. Jak przekazała Renata Wróblewska-Czaplińska z miejscowej komendy policji, kobieta miała we krwi około promila alkoholu.

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Matka Zosi z Włocławka doprowadzona do prokuratury. Usłyszała zarzuty

Wkrótce po tragedii zatrzymaną 21-latkę doprowadzono do włocławskiej Prokuratury Rejonowej, gdzie przedstawiono jej zarzuty. - Prokurator przedstawił jej zarzuty narażenia swojej córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W sytuacji, kiedy miała obowiązek sprawowania opieki nad tymże dzieckiem i nieumyślnie spowodowała ciężki uszczerbek na zdrowiu u córki - przekazała Radiu Eska prokurator Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Kobieta usłyszała też zarzut posiadania marihuany.

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Młoda kobieta przyznała się do postawionych jej zarzutów i złożyła obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Z materiałów zgromadzonych przez śledczych wynika również, że 21-latka doskonale zdawała sobie sprawę ze swojego stanu nietrzeźwości. Ponadto potwierdziła, że wcześniej piła alkohol oraz paliła marihuanę.

Tymczasowy areszt dla matki Zosi. Wniosek prokuratury

Obecnie śledczy z prokuratury finalizują wniosek o zastosowanie wobec młodej matki środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. O tym, czy kobieta trafi za kratki na czas trwania śledztwa, zdecyduje w najbliższym czasie sąd. Kobiecie może grozić do pięciu lat pozbawienia wolności.

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Sonda Widzisz, że dzieckiem opiekuje się pijany rodzic. Co robisz? Rozmawiam z rodzicem. Wyjaśniam sytuację. Od razu dzwonię na policję. Nic nie robię. To nie moja sprawa.