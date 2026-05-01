Ryk silników opanował Bydgoszcz. Potężna parada motocyklowa wyjechała na ulice

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-05-01 20:42

1 maja Bydgoszcz po raz kolejny zamieniła się w prawdziwą stolicę miłośników jednośladów. Huczne otwarcie sezonu, organizowane od lat przez Bractwo Harley‑Davidson MC Poland oraz Fenix MC Poland, przyciągnęło setki maszyn i tłumy zafascynowanych mieszkańców.

Tysiące motocykli znów podbiły Bydgoszcz! Barwna parada otworzyła sezon
Tysiące motocykli znów podbiły Bydgoszcz! Barwna parada otworzyła sezon Tysiące motocykli znów podbiły Bydgoszcz! Barwna parada otworzyła sezon Tysiące motocykli znów podbiły Bydgoszcz! Barwna parada otworzyła sezon Tysiące motocykli znów podbiły Bydgoszcz! Barwna parada otworzyła sezon
Zwyczaj majówkowych spotkań motocyklowych w mieście nad Brdą pielęgnowany jest nieprzerwanie od 27 lat. Fani dwóch kółek zaczęli gromadzić się już przed południem na placu parkingowym obok sklepu Castorama przy ulicy Szajnochy. Po długich przygotowaniach i pełnych entuzjazmu powitaniach, o godzinie 11:30 widowiskowa kawalkada wyruszyła w miasto.

Trasa przejazdu ogromnej grupy pojazdów prowadziła przez kluczowe arterie: ulicę Fordońską, Jagiellońską oraz Gdańską, kierując się prosto do Myślęcinka. Dźwięk potężnych silników i błysk lśniących w słońcu maszyn przyciągały wzrok przechodniów. Zgromadzeni na chodnikach mieszkańcy ochoczo pozdrawiali kierowców i robili zdjęcia, a dzieci z fascynacją podziwiały sportowe ścigacze oraz klasyczne harleye.

Gdy uczestnicy dotarli na teren Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, wzięli udział w uroczystym nabożeństwie. Zgodnie z wieloletnią tradycją, głównym punktem tej części wydarzenia było poświęcenie jednośladów przez księdza Janusza Konysza, co dla wielu kierowców stanowi niezwykle istotny i symboliczny moment inauguracji wiosenno-letnich podróży.

Zwieńczeniem oficjalnej części parady była wielka plenerowa zabawa integracyjna. Motocykliści spędzili resztę dnia na wspólnym piknikowaniu przy dźwiękach muzyki i zapachu pieczonych na ruszcie kiełbasek. W luźnej atmosferze miłośnicy dwóch kółek godzinami dyskutowali o sprzęcie i planowali długie trasy na nadchodzące miesiące.

Tysiące motocykli znów podbiły Bydgoszcz! Barwna parada otworzyła sezon
Galeria zdjęć 18
