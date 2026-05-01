Ryk silników opanował Bydgoszcz. Potężna parada motocyklowa wyjechała na ulice

Zwyczaj majówkowych spotkań motocyklowych w mieście nad Brdą pielęgnowany jest nieprzerwanie od 27 lat. Fani dwóch kółek zaczęli gromadzić się już przed południem na placu parkingowym obok sklepu Castorama przy ulicy Szajnochy. Po długich przygotowaniach i pełnych entuzjazmu powitaniach, o godzinie 11:30 widowiskowa kawalkada wyruszyła w miasto.

Trasa przejazdu ogromnej grupy pojazdów prowadziła przez kluczowe arterie: ulicę Fordońską, Jagiellońską oraz Gdańską, kierując się prosto do Myślęcinka. Dźwięk potężnych silników i błysk lśniących w słońcu maszyn przyciągały wzrok przechodniów. Zgromadzeni na chodnikach mieszkańcy ochoczo pozdrawiali kierowców i robili zdjęcia, a dzieci z fascynacją podziwiały sportowe ścigacze oraz klasyczne harleye.

Gdy uczestnicy dotarli na teren Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, wzięli udział w uroczystym nabożeństwie. Zgodnie z wieloletnią tradycją, głównym punktem tej części wydarzenia było poświęcenie jednośladów przez księdza Janusza Konysza, co dla wielu kierowców stanowi niezwykle istotny i symboliczny moment inauguracji wiosenno-letnich podróży.

Zwieńczeniem oficjalnej części parady była wielka plenerowa zabawa integracyjna. Motocykliści spędzili resztę dnia na wspólnym piknikowaniu przy dźwiękach muzyki i zapachu pieczonych na ruszcie kiełbasek. W luźnej atmosferze miłośnicy dwóch kółek godzinami dyskutowali o sprzęcie i planowali długie trasy na nadchodzące miesiące.

