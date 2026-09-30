Gęsie tuszki polecą na stoły mieszkańców kujawsko-pomorskiego. Jak zgarnąć ją od Radia ESKA? [KONKURS]

Na słodko czy wytrawnie? Niezależnie od sposobu przyrządzania liczy się, by była zjedzona w rodzinnym gronie. Taką tradycję od wielu lat wspieramy w ramach akcji "Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina". Tym razem na stoły w naszym regionie trafi 2026 gęsich tuszek. Zostały ufundowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do wzięcia udziału w konkursach zaprasza Marszałek Piotr Całbecki.

– W Kujawsko-Pomorskiem stworzyliśmy piękną tradycję – świętujemy Niepodległość w gronie rodziny, przy stole z gęsiną. Dołączajcie do konkursów i sięgajcie po nagrody. Jestem pewien, że wspólnie uczcimy ten dzień radośnie i z dumą – przy smaku naszej kujawsko-pomorskiej gęsiny – zapowiada marszałek Piotr Całbecki.

Wielki finał i wręczenie nagród zaplanowano na sobotę, 24 października. Punkty odbioru będą czekać na zwycięzców w 20 miastach naszego województwa.

Zgarnij gąskę od Radia ESKA BydgoszczJak co roku, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego przekazał 2026 gęsich tuszek do zgarnięcia w konkursach w mediach regionalnych. Możecie wygrać ją także u nas. Nasłuchujcie pytania konkursowego na antenie RADIA ESKA BYDGOSZCZ NA 94,4 FM