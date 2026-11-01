Grób Maszy Graczykowskiej w Bydgoszczy. Tak wygląda grób 25-letniej TikTokerki

Masza Graczykowska zbudowała w sieci dużą rozpoznawalność, pokazując internautom swoje życie prywatne, codzienne sprawy oraz relacje z zagranicznych wyjazdów. Na platformie YouTube subskrybowało ją przeszło 160 tys. użytkowników, natomiast na Instagramie jej działania śledziło 245 tys. fanów.

Do tragicznego odkrycia doszło 8 marca 2026 roku w jednym z warszawskich mieszkań, gdzie odnaleziono zwłoki 25-letniej kobiety. Informacja o zgonie wstrząsnęła opinią publiczną, a wokół samego zdarzenia wciąż pojawia się wiele znaków zapytania.

Okoliczności śmierci Maszy Graczykowskiej i jej grób w Bydgoszczy

W rozmowie z „Faktem” prokurator Piotr Antoni Skiba poinformował, że prowadzący sprawę śledczy odrzucili hipotezy o zabójstwie oraz samobójstwie. Mimo tych ustaleń bezpośrednia przyczyna zgonu młodej twórczyni wciąż nie została jednoznacznie określona.

W okresie poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych udaliśmy się na bydgoską nekropolię, gdzie pochowano influencerkę. Grób Maszy Graczykowskiej zdobią liczne znicze i kwiaty, co stanowi dowód pamięci o dziewczynie, która swoją internetową aktywnością gromadziła przed ekranami tysiące widzów.

Mimo upływu kilku miesięcy od tej tragedii, obserwatorzy nadal nie zapominają o zmarłej 25-latce.