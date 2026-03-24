Tragiczna śmierć wybitnego tenora. Janusz Ratajczak zginął w wypadku na DK 10 [ZDJĘCIA]

Służby ratunkowe otrzymały informację o zdarzeniu drogowym na trasie krajowej numer 10 w poniedziałkowe popołudnie, 23 marca. Wypadek miał miejsce w Przyłubiu, powodując ogromne utrudnienia w ruchu.

Do zdarzenia doszło na 289 kilometrze trasy. Służby ratunkowe z Bydgoszczy oraz Solca Kujawskiego otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem trzech pojazdów. Po przybyciu na miejsce potwierdzono, że doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych oraz jednego ciężarowego. Niestety śmierć na miejscu poniosła jedna osoba. Droga w miejscu zdarzenia była przez kilka godzin poważnie utrudniona - przekazali pracujący na miejscu strażacy z OSP Solec Kujawski.

Dziennikarze ustalili, że w wyniku zderzenia śmierć poniósł Janusz Ratajczak, niezwykle ceniony wokalista związany z polskimi scenami operowymi. Ten absolwent bydgoskiej Akademii Muzycznej przez dziesięciolecia występował zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W trakcie swojej bogatej kariery wykreował ponad sześćdziesiąt postaci scenicznych, wliczając w to tak znane role jak Stefan ze „Strasznego dworu”, Jontek w „Halce”, Don José w „Carmen” czy też tytułowy bohater „Opowieści Hoffmanna”.

Oprócz występów na deskach teatrów, zmarły artysta przez ponad trzydzieści lat poświęcał się pracy dydaktycznej, przygotowując do zawodu kolejne pokolenia śpiewaków. Od 2009 roku dzielił się swoją wiedzą ze studentami w klasie śpiewu Akademii Muzycznej w Łodzi. W dowód uznania dla jego wkładu w rozwój sztuki, w 2016 roku uhonorowano go Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Ceniony wokalista miał okazję prezentować swój talent na wielu rodzimych scenach, a także w licznych państwach europejskich, między innymi na terytorium Niemiec, Austrii, Francji oraz Włoch. Uczestniczył w realizacji znakomitych nagrań i widowisk, co przyniosło mu ogromny szacunek w oczach recenzentów i melomanów. Janusz Ratajczak odszedł w wieku 64 lat.

Dokładne przyczyny i przebieg tego dramatycznego zdarzenia drogowego bada obecnie policja, a wszystkie czynności nadzoruje prokurator.