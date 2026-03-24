Krzysztof Jackowski zapowiada nagły koniec Donalda Trumpa. Szokujące słowa o prezydencie Nawrockim

Krzysztof Jackowski o przyszłości Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego

Popularny jasnowidz z Człuchowa od wielu dekad przyciąga uwagę opinii publicznej swoimi nadnaturalnymi zdolnościami. Mężczyzna bazuje przede wszystkim na maksymalnym skupieniu oraz tak zwanym odbiorze pozazmysłowym, co rzekomo pozwala mu dostrzegać zjawiska z odległych zakątków świata i wybiegać myślami w przyszłość. Krzysztof Jackowski regularnie analizuje globalne zjawiska polityczne i gospodarcze, a swoje najnowsze przemyślenia przedstawił podczas niedawnego wywiadu udzielonego dziennikarzowi "Super Expressu".

Dotychczasowe prognozy słynnego wizjonera z Człuchowa niejednokrotnie miały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. W przeszłości z powodzeniem zapowiedział między innymi ogromne załamanie systemu finansowego. Nieco później trafnie opisał nadejście światowej pandemii i powszechny obowiązek zasłaniania twarzy, a także wybuch konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, zaznaczając przy tym stanowczo, że rosyjska inwazja zupełnie go nie przeraża.

W świetle ostatnich doniesień o amerykańskich atakach na irańskie obiekty militarne, scenariusze kreślone przez polskiego jasnowidza zaczynają wyglądać niezwykle realistycznie. Przepowiednie dotyczące nagłego upadku Donalda Trumpa budzą ogromny niepokój, podobnie zresztą jak mroczne wizje skupione wokół Karola Nawrockiego. Krzysztof Jackowski wprost ostrzega przed tajemniczymi decyzjami polskiego przywódcy, które według niego wkrótce doprowadzą do tego, że w oczach całego społeczeństwa zostanie on okrzyknięty zdrajcą.