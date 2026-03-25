Masza Graczykowska została pochowana w Bydgoszczy. Tak dziś wygląda grób 25-latki [ZDJĘCIA]

Grób Maszy Graczykowskiej na bydgoskim cmentarzu. Fani zostawiają kwiaty i znicze

Ciało 25-letniej gwiazdy internetu zostało odkryte 8 marca w jej mieszkaniu na terenie Warszawy. Masza spoczęła na cmentarzu komunalnym, który znajduje się przy ulicy Wiślanej w Bydgoszczy. Od momentu pogrzebu miejsce pochówku jest regularnie odwiedzane nie tylko przez rodzinę zmarłej, ale również przez głęboko poruszonych fanów.

Na miejscu wiecznego spoczynku Maszy Graczykowskiej pojawiły się kwiaty i znicze. Pokazuje to wyraźnie, jak potężne zasięgi generowała w wirtualnym świecie. Działalność 25-latki przyciągała ogromną publiczność. Na platformie YouTube gromadziła ponad 160 tysięcy widzów, natomiast jej profil na Instagramie obserwowało z górą ćwierć miliona osób.

Trwa śledztwo prokuratury w sprawie śmierci Maszy Graczykowskiej. Śledczy wykluczyli samobójstwo

Zaraz po tragicznym zdarzeniu w sieci krążyło mnóstwo plotek i niepotwierdzonych doniesień na temat kondycji zdrowotnej oraz rzekomej śmierci influencerki. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane dopiero 19 marca, kiedy to przedstawiciele prokuratury oficjalnie potwierdzili najgorszy możliwy scenariusz.

Sprawa tajemniczego zgonu Maszy Graczykowskiej jest aktualnie przedmiotem wnikliwego śledztwa. Zgodnie z informacjami przekazanymi portalowi "Pudelek" przez warszawską prokuraturę, całkowicie odrzucono najpopularniejszą w sieci teorię. Organy ścigania nie posiadają żadnych poszlak sugerujących, że 25-latka odebrała sobie życie, a na miejscu tragedii nie odnaleziono też śladów szamotaniny czy ingerencji innych osób.

Czynności śledcze są obecnie realizowane pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci młodej kobiety. Tego rodzaju kwalifikacja prawna stanowi całkowicie standardowy krok w każdym przypadku, kiedy biegli nie są w stanie natychmiast określić bezpośredniej przyczyny nagłego zgonu.

Aktywności Maszy Graczykowskiej opierała się głównie na relacjonowaniu codziennych spraw, zagranicznych wyjazdów oraz kulisów życia prywatnego.

