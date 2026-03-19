Neo-Nówka wraca z nowym show! „Pokolenie DNA” rozbawi Bydgoszcz do łez

Kabaret Neo-Nówka ponownie rusza w trasę i jak zwykle nie bierze jeńców. Tym razem artyści przygotowali program „Pokolenie DNA”, który jest mieszanką ostrego humoru, trafnych spostrzeżeń i scenek, w których wielu widzów bez trudu odnajdzie samych siebie.

Nowe skecze to nie tylko solidna dawka śmiechu, ale też inteligentne spojrzenie na rzeczywistość. Twórcy bawią się codziennymi absurdami, relacjami międzyludzkimi i tym, co często nas irytuje – ale w ich wydaniu wszystko zamienia się w błyskotliwą i pełną dystansu opowieść.

Publiczność może liczyć na dynamiczne tempo, cięte riposty i charakterystyczny styl Neo-Nówki, który od lat przyciąga tłumy. To kabaret, który nie tylko rozśmiesza do łez, ale też zostawia widza z refleksją – oczywiście podaną w lekkiej, przystępnej formie.

Bydgoski występ odbędzie się 29 marca 2026 roku o godz. 18:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej Immobile Łuczniczka. Wszystko wskazuje na to, że widownia wypełni się po brzegi, bo Neo-Nówka od lat cieszy się niesłabnącą popularnością.

Jeśli ktoś szuka sposobu na poprawę humoru i wieczór w świetnej atmosferze – ten spektakl może okazać się strzałem w dziesiątkę. Jedno jest pewne: po „Pokoleniu DNA” trudno będzie wyjść z sali bez uśmiechu.

