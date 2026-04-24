Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Sieć zalała fala poruszających wpisów. „Nie ma słów, które wyrażą żal i ból”

Tragiczny wypadek między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem

Do fatalnego w skutkach zdarzenia drogowego doszło na ulicy Kazimierzowskiej, łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że 57-letni mężczyzna prowadzący mitsubishi najprawdopodobniej zasłabł lub zasnął w trakcie jazdy. W efekcie jego pojazd zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzając czołowo w prawidłowo przemieszczającego się na rowerze 36-letniego posła Łukasza Litewkę.

Przybyli na miejsce ratownicy medyczni natychmiast rozpoczęli walkę o życie parlamentarzysty. Mimo podjętej reanimacji polityk zmarł. Zderzenie było na tyle silne, że trasa została całkowicie zablokowana na wiele godzin ze względu na policyjne oględziny. Zatrzymany kierowca osobówki był trzeźwy, jednak śledczy zdecydowali o pobraniu jego krwi do szczegółowych badań toksykologicznych. Funkcjonariusze weryfikują obecnie wszystkie możliwe scenariusze tej tragedii.

Wpisy po śmierci Łukasza Litewki. Organizacje żegnają polityka

Odejście młodego posła odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych. W sieci błyskawicznie zaczęły pojawiać się kondolencje od stowarzyszeń, znajomych i osób, które w przeszłości mogły liczyć na jego pomocną dłoń. Przedstawiciele struktur Lewicy z Bydgoszczy zamieścili obszerny, oficjalny komunikat.

"Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasz Litewka. Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie."

Zmarły parlamentarzysta od lat aktywnie angażował się w działania na rzecz bezdomnych zwierząt, co znalazło odzwierciedlenie w pożegnaniach publikowanych przez organizacje prozwierzęce. Stowarzyszenie Mogilno Dla Zwierząt opublikowało krótki wpis.

"To wielka strata"

Odejście 36-latka skomentowała również toruńska Fundacja "Cztery Łapy", podkreślając jego bezwarunkowe oddanie braciom mniejszym.

"Nie żyje Łukasz Litewka, Wielki Przyjaciel Zwierząt Dziękujemy za bycie głosem tych, którzy sami o pomoc prosić nie mogą Za każdą udostępnioną historię, za wsparcie w trudnych chwilach i za serce oddane zwierzakom. Pokazałeś, że polityka może mieć ludzką (i psią!) twarz, że empatia jest najsilniejszym narzędziem zmiany świata. To nie jest zwykłe 'do widzenia',, to nie pożegnanie, to wielkie „DO ZOBACZENIA”! Twoje dobro zostanie wśród nas na zawsze."

Krótki, lecz niezwykle poruszający komentarz pojawił się także na oficjalnym profilu OTOZ Animals - oddział Kujawsko-Pomorski.

"Olbrzymia, niepojęta strata dla świata ludzi i zwierząt"

Kondolencje spłynęły również od wolontariuszy z Kociarni ArbuZa zlokalizowanej w Bydgoszczy.

"Dzisiaj w wypadku zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Człowiek, któremu ZALEŻAŁO. Wiele dobra dla ludzi i dla zwierząt było jego dziełem. Wielka szkoda, że zginął. Dobrzy ludzie nie powinni odchodzić tak wcześnie."

Łukasz Litewka dał się poznać opinii publicznej nie tylko jako polityk, ale przede wszystkim jako charyzmatyczny społecznik pomagający ludziom i czworonogom. Jego tragiczna śmierć zostawiła ogromną lukę w przestrzeni publicznej.