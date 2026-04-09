Bydgoszcz – pogoda na weekend 10-12 kwietnia 2026

Mieszkańców Bydgoszczy czeka całkowicie suchy weekend. Prognozy na dni od 10 do 12 kwietnia nie przewidują żadnych opadów. Pogoda będzie jednak dynamiczna pod innymi względami – z dnia na dzień będzie rosła temperatura, ale jednocześnie słońca na niebie zobaczymy coraz mniej. Weekend rozpocznie się od przymrozków, a zakończy z temperaturą sięgającą 12 stopni Celsjusza.

Słoneczny, ale chłodny piątek

Początek weekendu, 10 kwietnia, zapowiada się w Bydgoszczy pogodnie i bezchmurnie. Będzie to jednak najchłodniejszy dzień z nadchodzących. Noc przyniesie przymrozek, a temperatura spadnie do około -1°C. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą maksymalnie 10 stopni. Przez cały dzień będzie wiał umiarkowany wiatr o prędkości około 3 m/s.

Sobota: cieplej, ale pod chmurami

W sobotę, 11 kwietnia, aura ulegnie wyraźnej zmianie. Chociaż będzie to najcieplejszy dzień weekendu, słońce całkowicie schowa się za chmurami. Niebo nad Bydgoszczą będzie pochmurne. Temperatura minimalna wzrośnie do około 1°C, co oznacza, że nocny mróz już nie powróci. W ciągu dnia termometry pokażą przyjemne 12 stopni Celsjusza. Wiatr w tym dniu nieco osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s.

Pochmurna niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 12 kwietnia będzie kontynuacją sobotniej pogody. Nad miastem utrzyma się duże zachmurzenie, więc na słońce nie ma co liczyć. Temperatura w ciągu dnia będzie bardzo podobna do tej z soboty i również osiągnie maksymalnie 12 stopni. Noc znowu zrobi się chłodniejsza, a temperatura spadnie w okolice zera. Wiatr ponownie nabierze na sile, wracając do prędkości około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Bydgoszczy?

Brak opadów to dobra wiadomość dla tych, którzy planują spędzić czas na zewnątrz. Piątkowe słońce, mimo niższej temperatury, może zachęcać do spacerów wzdłuż rzeki czy po miejskich parkach, warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu. Z kolei pochmurna, ale cieplejsza sobota i niedziela to wciąż dobra okazja do aktywności na świeżym powietrzu. Brak deszczu pozwoli na odwiedzenie lokalnych targowisk czy po prostu dłuższy spacer po mieście bez konieczności zabierania ze sobą parasola.

Dane pogodowe: OpenWeather