Prawdziwe motoryzacyjne perełki pod Torbydem! Bydgoskie Klasyki Nocą znów zachwyciły

Bydgoskie Klasyki Nocą z każdą kolejną edycją przyciągają coraz więcej uczestników i widzów. Spotkania, które zaczynały się od kameralnych zlotów kilkunastu pasjonatów, dziś są jednym z wydarzeń, na które czekają miłośnicy dawnej motoryzacji w Bydgoszczy.

W środę, 9 września, parking przy Torbydzie ponownie wypełnił się samochodami, które dla wielu osób są prawdziwymi motoryzacyjnymi legendami. Pojawiło się ponad 200 pojazdów, a każdy z nich miał swoją historię.

Syreny, Warszawy i motoryzacyjne legendy

Wśród samochodów można było znaleźć prawdziwe klasyki, czyli pojazdy wyprodukowane przed 1989 rokiem lub wywodzące się z modeli z tego okresu. Nie zabrakło Syren, Warszaw, starych Fiatów i innych kultowych samochodów z czasów PRL-u.

Swoje miejsce znalazły również youngtimery, czyli samochody produkowane do 1995 roku. Były wśród nich japońskie klasyki, Mercedesy, BMW oraz efektowne auta amerykańskie.

Szczególną uwagę przyciągały bydgoskie amcary. Ich ogromne rozmiary, charakterystyczne sylwetki i brzmienie silników trudno było przeoczyć.

Na kolejnych edycjach pojawiają się zarówno samochody, które bywalcy spotkań znają już doskonale, jak i prawdziwe niespodzianki. Można zobaczyć świeżo odrestaurowane auta, ukończone właśnie projekty czy wyjątkowe modele, których wcześniej nie prezentowano w Bydgoszczy.

Pod Torbydem spotykają się przede wszystkim pasjonaci

Bydgoskie Klasyki Nocą to jednak znacznie więcej niż wystawa samochodów. To przede wszystkim spotkanie ludzi, których łączy miłość do dawnej motoryzacji.

Właściciele klasyków chętnie opowiadają o swoich samochodach, remontach i renowacjach. Dla wielu z nich przygotowanie auta do takiego spotkania oznaczało setki godzin pracy.

Zlot jest również okazją do wymiany doświadczeń i rozmów o kolejnych motoryzacyjnych projektach. Dla odwiedzających to natomiast szansa na zobaczenie z bliska samochodów, które często pamiętają jeszcze z dzieciństwa.

Kolejne spotkanie już we wrześniu

Sezon Bydgoskich Klasyków Nocą jeszcze się nie skończył. Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 września.

Parking przy Torbydzie ponownie może więc wypełnić się klasycznymi samochodami, a miłośnicy motoryzacji będą mieli kolejną okazję, by spotkać się, porozmawiać i podziwiać wyjątkowe auta.