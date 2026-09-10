Kameralny pogrzeb Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ten napis wyciska łzy. "Twój weeding team"

Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmarł po ciężkiej chorobie

Adrian Szymaniak wystąpił w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" w 2018 roku. To była dobra decyzja. Poznał kobietę swojego życia - Anitę. Doczekali się dwójki dzieci. Niestety, piękna rodzinna historia zamieniła się w walkę z podstępną chorobą. W lipcu 2025 roku na 39-latka spadła fatalna diagnoza - nowotwór mózgu. Jego walkę z glejakiem IV stopnia można było śledzić m.in. za pośrednictwem Instagrama. Rodzina miała wsparcie internautów - finansowe i duchowe.

5 września tego roku, Anita Szydłowska-Szymaniak poinformowała o śmierci ukochanego. Od razu zaznaczyła, że pogrzeb będzie w gronie rodziny i przyjaciół. - Potrzebujemy ciszy, spokoju i przestrzeni, aby przeżyć ten czas w gronie najbliższych - przekazała.

Tak też się stało. Żałobnicy pojawili się na ceremonii w Żołędowie (powiat bydgoski, gmina Osielsko).

Poruszenie po śmierci 39-latka: Pogrzeb Adriana Szymaniaka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Przyjaciel pożegnał 39-latka w sieci

- Adiemu przyjaciele - taką wstęgę można było zobaczyć na cmentarzu. - Twój weeding team - czytamy na kolejnej. Na miejscu pojawiły się również znicze oraz zdjęcie uśmiechniętego Adriana, a w samym środku ułożona została kompozycja z czerwonych róż w kształcie serca, symbolizująca wielką miłość i tęsknotę - ostatni podarunek od żony i dzieci.

Widok, który wyciska ostatnie łzy znajdziecie w galerii ze zdjęciami. Rodzinie i bliskim Adriana składamy wyrazy współczucia!

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Co się stanie z pieniędzmi ze zbiórki?

W tych trudnych chwilach bliscy Szymaniaka zdecydowali się na wspaniały gest. - Z całego serca dziękujemy za wsparcie. W ramach zabranych środków, będziemy mogli również pomagać innym osobom, które jeszcze mają szansę na wygraną z tą chorobą - przekazali bliscy zmarłego na stronie zorganizowanej zbiórki.