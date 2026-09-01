Afera w bydgoskim muzeum. Dyrektor z zarzutem dotyczącym nieletniej, sprawa trafiła do sądu

Jak ustalił „Fakt”, były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Marek Z., musi zmierzyć się z bardzo poważnymi zarzutami. Mężczyznę podejrzewa się o doprowadzenie osoby nieletniej do innej czynności seksualnej. Zdarzenie to miało mieć miejsce w trakcie Łabiszyńskich Spotkań z Historią w czerwcu 2025 roku.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy potwierdziła te ustalenia.

Wskazana osoba występowała jako podejrzany w sprawie Prokuratury Rejonowej w Szubinie. Zarzut dotyczył czynu, do jakiego miało dojść w czerwcu 2025 r., a mającego polegać na doprowadzeniu nieletniej do innej czynności seksualnej – poinformowała prok. Agnieszka Adamska-Okońska.

Etap postępowania przygotowawczego został zamknięty. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Szubinie 21 marca 2026 roku.

Z informacji podanych przez „Fakt” wynika, że sądowa batalia rozpocznie się 8 września.

W sprawie nie zapadł dotąd wyrok – dodała prokurator w rozmowie z dziennikarzami.

Marek Z. odszedł ze stanowiska w Muzeum Wojsk Lądowych

Sprawę wzięło pod lupę Ministerstwo Obrony Narodowej, nadzorujące bydgoskie Muzeum Wojsk Lądowych. Dziennikarze „Faktu” zapytali resort o to, czy wpłynęły do nich jakiekolwiek skargi na dyrektora.

Odpowiedź MON była niezwykle zwięzła: „Wymieniona w pytaniu osoba złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora muzeum. Została ona przyjęta”.

Dziennikarze „Faktu” donoszą, że Marek Z. pracował w muzeum jeszcze w zeszłym tygodniu. Z tego wynika, że kierował placówką pomimo przesłania aktu oskarżenia do sądu w marcu.

Mężczyzna aktualnie przebywa na wcześniej zaplanowanym urlopie. Jak informuje dziennik, do samej placówki wciąż nie wpłynęły oficjalne dokumenty dotyczące zmiany na stanowisku dyrektora.

Marek Z. wciąż widnieje jako dyrektor muzeum w Bydgoszczy

Marek Z. objął stanowisko dyrektora bydgoskiego muzeum 15 stycznia 2026 roku. Warto dodać, że strona internetowa placówki wciąż prezentuje go jako osobę kierującą instytucją.

Dziennikarze „Faktu” próbowali nawiązać kontakt z Markiem Z., wykorzystując numer telefonu zamieszczony na witrynie internetowej muzeum, ale ich próby okazały się bezskuteczne.

Teraz o losach mężczyzny zdecyduje Sąd Rejonowy w Szubinie. Trzeba pamiętać, że do momentu zapadnięcia prawomocnego wyroku wobec Marka Z. obowiązuje zasada domniemania niewinności.