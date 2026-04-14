Targi WZORY 2026 w Bydgoszczy – pełny program warsztatów I harmonogram święta polskiego designu

Targi WZORY po raz pierwszy w Bydgoszczy
Targi WZORY od lat goszczą w największych miastach Polski, jednak tegoroczna edycja w Bydgoszczy będzie wyjątkowa – to debiut wydarzenia w tym regionie.
To szansa na:
- spotkanie niezależnych projektantów i rzemieślników
- zakup unikalnych, często limitowanych produktów
- bezpośredni kontakt z twórcami
- poznanie trendów w polskim designie i modzie
Na targach nie zabraknie ceramiki, biżuterii, odzieży, tekstyliów, plakatów i autorskich dodatków tworzonych w małych pracowniach w całej Polsce.
Darmowe warsztaty na Targach WZORY 2026
Jedną z największych atrakcji wydarzenia będzie rozbudowany program bezpłatnych warsztatów, które pozwolą uczestnikom spróbować swoich sił w różnych technikach rękodzielniczych.
Udział w warsztatach:
- jest całkowicie darmowy
- nie wymaga wcześniejszych zapisów
- obowiązuje kolejność przyjścia (warto być 15 minut wcześniej)
Harmonogram warsztatów – sobota i niedziela
Sobota – 18 kwietnia
Strefa 1
- 11:00–13:00 – Warsztaty Energy Stones Jewelry
- 13:30–15:30 – Warsztaty z robienia mozaik
- 16:00–18:00 – Szydełkowanie – pierwsze kroki
Strefa 2
- 11:00–13:00 – Warsztaty „poprzez_zapach”
- 13:30–15:30 – Warsztaty Rufus Szyje
- 16:00–18:00 – Warsztaty „szyjemy ze skrawków”
Niedziela – 19 kwietnia
Strefa 1
- 11:00–13:00 – Warsztaty ceramiczne
- 13:30–15:30 – Warsztaty Rufus Szyje
- 16:00–18:00 – Warsztaty „szyjemy ze skrawków”
Strefa 2
- 11:00–13:00 – Warsztaty tworzenia aplikacji tekstylnych i pikowania
- 13:30–15:30 – Warsztaty „Nitkowa lalka motanka — amulet własnymi rękami”
- 16:00–18:00 – Warsztaty z malowania z Bazgranią
Co znajdziesz na targach?
Podczas Targi WZORY odwiedzający mogą liczyć na szeroki wybór autorskiego rękodzieła, w tym:
- ceramikę artystyczną
- biżuterię i dodatki handmade
- modę niezależnych projektantów
- tekstylia i akcesoria do domu
- grafiki, plakaty i dekoracje wnętrz
Każdy produkt powstaje w małych, autorskich pracowniach, często w pojedynczych egzemplarzach lub limitowanych seriach.
Dlaczego warto odwiedzić WZORY w Bydgoszczy?
Debiut targów w Bydgoszczy to wyjątkowa okazja, aby:
- odkryć polski design w najlepszym wydaniu
- poznać twórców z całego kraju
- kupić niepowtarzalne produkty handmade
- spędzić inspirujący, kreatywny weekend
- wziąć udział w darmowych warsztatach
To wydarzenie łączy zakupy, inspirację i edukację w jednym miejscu.
Targi WZORY w Bydgoszczy zapowiadają się jako jedno z najciekawszych wydarzeń wiosny 2026 roku. To idealna propozycja dla osób, które cenią kreatywność, rzemiosło i oryginalne wzornictwo.
Patronem medialnym jest Radio ESKA Bydgoszcz.