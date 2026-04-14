Targi WZORY po raz pierwszy w Bydgoszczy

Targi WZORY od lat goszczą w największych miastach Polski, jednak tegoroczna edycja w Bydgoszczy będzie wyjątkowa – to debiut wydarzenia w tym regionie.

To szansa na:

spotkanie niezależnych projektantów i rzemieślników

zakup unikalnych, często limitowanych produktów

bezpośredni kontakt z twórcami

poznanie trendów w polskim designie i modzie

Na targach nie zabraknie ceramiki, biżuterii, odzieży, tekstyliów, plakatów i autorskich dodatków tworzonych w małych pracowniach w całej Polsce.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Darmowe warsztaty na Targach WZORY 2026

Jedną z największych atrakcji wydarzenia będzie rozbudowany program bezpłatnych warsztatów, które pozwolą uczestnikom spróbować swoich sił w różnych technikach rękodzielniczych.

Udział w warsztatach:

jest całkowicie darmowy

nie wymaga wcześniejszych zapisów

obowiązuje kolejność przyjścia (warto być 15 minut wcześniej)

Harmonogram warsztatów – sobota i niedziela

Sobota – 18 kwietnia

Strefa 1

11:00–13:00 – Warsztaty Energy Stones Jewelry

13:30–15:30 – Warsztaty z robienia mozaik

16:00–18:00 – Szydełkowanie – pierwsze kroki

Strefa 2

11:00–13:00 – Warsztaty „poprzez_zapach”

13:30–15:30 – Warsztaty Rufus Szyje

16:00–18:00 – Warsztaty „szyjemy ze skrawków”

Niedziela – 19 kwietnia

Strefa 1

11:00–13:00 – Warsztaty ceramiczne

13:30–15:30 – Warsztaty Rufus Szyje

16:00–18:00 – Warsztaty „szyjemy ze skrawków”

Strefa 2

11:00–13:00 – Warsztaty tworzenia aplikacji tekstylnych i pikowania

13:30–15:30 – Warsztaty „Nitkowa lalka motanka — amulet własnymi rękami”

16:00–18:00 – Warsztaty z malowania z Bazgranią

Targi WZORY 2026 w Bydgoszczy – pełny program warsztatów I harmonogram święta polskiego designu

Co znajdziesz na targach?

Podczas Targi WZORY odwiedzający mogą liczyć na szeroki wybór autorskiego rękodzieła, w tym:

ceramikę artystyczną

biżuterię i dodatki handmade

modę niezależnych projektantów

tekstylia i akcesoria do domu

grafiki, plakaty i dekoracje wnętrz

Każdy produkt powstaje w małych, autorskich pracowniach, często w pojedynczych egzemplarzach lub limitowanych seriach.

Dlaczego warto odwiedzić WZORY w Bydgoszczy?

Debiut targów w Bydgoszczy to wyjątkowa okazja, aby:

odkryć polski design w najlepszym wydaniu

poznać twórców z całego kraju

kupić niepowtarzalne produkty handmade

spędzić inspirujący, kreatywny weekend

wziąć udział w darmowych warsztatach

To wydarzenie łączy zakupy, inspirację i edukację w jednym miejscu.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Targi WZORY w Bydgoszczy zapowiadają się jako jedno z najciekawszych wydarzeń wiosny 2026 roku. To idealna propozycja dla osób, które cenią kreatywność, rzemiosło i oryginalne wzornictwo.

Patronem medialnym jest Radio ESKA Bydgoszcz.