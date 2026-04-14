Targi WZORY 2026 w Bydgoszczy – pełny program warsztatów I harmonogram święta polskiego designu

2026-04-14 13:35

W połowie kwietnia 2026 roku Bydgoszcz stanie się jednym z najważniejszych punktów na mapie polskiego designu. Wszystko za sprawą debiutanckiej edycji Targi WZORY. W dniach 18–19 kwietnia 2026 r. Bydgoszcz zamieni się w przestrzeń pełną rzemiosła, mody i autorskiego wzornictwa. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Targowo-Wystawienniczym i przyciągnie projektantów, rzemieślników oraz miłośników unikalnych przedmiotów z całej Polski.

Targi WZORY po raz pierwszy w Bydgoszczy

Targi WZORY od lat goszczą w największych miastach Polski, jednak tegoroczna edycja w Bydgoszczy będzie wyjątkowa – to debiut wydarzenia w tym regionie.

To szansa na:

  • spotkanie niezależnych projektantów i rzemieślników
  • zakup unikalnych, często limitowanych produktów
  • bezpośredni kontakt z twórcami
  • poznanie trendów w polskim designie i modzie

Na targach nie zabraknie ceramiki, biżuterii, odzieży, tekstyliów, plakatów i autorskich dodatków tworzonych w małych pracowniach w całej Polsce.

Darmowe warsztaty na Targach WZORY 2026

Jedną z największych atrakcji wydarzenia będzie rozbudowany program bezpłatnych warsztatów, które pozwolą uczestnikom spróbować swoich sił w różnych technikach rękodzielniczych.

Udział w warsztatach:

  • jest całkowicie darmowy
  • nie wymaga wcześniejszych zapisów
  • obowiązuje kolejność przyjścia (warto być 15 minut wcześniej)

Harmonogram warsztatów – sobota i niedziela

Sobota – 18 kwietnia

Strefa 1

  • 11:00–13:00 – Warsztaty Energy Stones Jewelry
  • 13:30–15:30 – Warsztaty z robienia mozaik
  • 16:00–18:00 – Szydełkowanie – pierwsze kroki

Strefa 2

  • 11:00–13:00 – Warsztaty „poprzez_zapach”
  • 13:30–15:30 – Warsztaty Rufus Szyje
  • 16:00–18:00 – Warsztaty „szyjemy ze skrawków”

Niedziela – 19 kwietnia

Strefa 1

  • 11:00–13:00 – Warsztaty ceramiczne
  • 13:30–15:30 – Warsztaty Rufus Szyje
  • 16:00–18:00 – Warsztaty „szyjemy ze skrawków”

Strefa 2

  • 11:00–13:00 – Warsztaty tworzenia aplikacji tekstylnych i pikowania
  • 13:30–15:30 – Warsztaty „Nitkowa lalka motanka — amulet własnymi rękami”
  • 16:00–18:00 – Warsztaty z malowania z Bazgranią
Co znajdziesz na targach?

Podczas Targi WZORY odwiedzający mogą liczyć na szeroki wybór autorskiego rękodzieła, w tym:

  • ceramikę artystyczną
  • biżuterię i dodatki handmade
  • modę niezależnych projektantów
  • tekstylia i akcesoria do domu
  • grafiki, plakaty i dekoracje wnętrz

Każdy produkt powstaje w małych, autorskich pracowniach, często w pojedynczych egzemplarzach lub limitowanych seriach.

Dlaczego warto odwiedzić WZORY w Bydgoszczy?

Debiut targów w Bydgoszczy to wyjątkowa okazja, aby:

  • odkryć polski design w najlepszym wydaniu
  • poznać twórców z całego kraju
  • kupić niepowtarzalne produkty handmade
  • spędzić inspirujący, kreatywny weekend
  • wziąć udział w darmowych warsztatach

To wydarzenie łączy zakupy, inspirację i edukację w jednym miejscu.

Targi WZORY w Bydgoszczy zapowiadają się jako jedno z najciekawszych wydarzeń wiosny 2026 roku. To idealna propozycja dla osób, które cenią kreatywność, rzemiosło i oryginalne wzornictwo. 

Patronem medialnym jest Radio ESKA Bydgoszcz.

