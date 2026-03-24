Festiwal food trucków kusił smakami z całego świata! Tak było na Wyspie Młyńskiej

W dniach 21 i 22 marca Bydgoszcz przejęła tytuł polskiej stolicy ulicznego jedzenia. Festiwal Smaków Food Trucków tradycyjnie zagościł na terenie Wyspy Młyńskiej, błyskawicznie gromadząc rzesze entuzjastów kulinarnych nowości. Na odwiedzających czekało kilkadziesiąt mobilnych restauracji z ofertą dań reprezentujących najdalsze zakątki globu. Klienci mogli przebierać w specjałach kuchni gruzińskiej, greckiej, węgierskiej, koreańskiej czy tajskiej.

Menu obejmowało również tradycyjne burgery, owoce morza, makarony oraz szeroki wybór deserów, w tym churrosy i mrożone serniki oblewane czekoladą. Mimo że rachunki przewyższały te znane z popularnych sieci gastronomicznych, wysoka jakość serwowanych potraw skutecznie rekompensowała koszty. Goście mieli ponadto okazję z bliska obserwować proces przygotowywania dań przez doświadczonych kucharzy.

Wydarzenie nie ograniczało się wyłącznie do strefy gastronomicznej. Organizatorzy przygotowali przestrzeń do relaksu przy dźwiękach muzyki na żywo, a najmłodsi uczestnicy mogli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni oraz specjalnego kącika artystycznego. Dodatkową rozrywkę zapewniała strzelnica ASG, co gwarantowało atrakcje dla osób w każdym przedziale wiekowym. Sukcesowi imprezy sprzyjały doskonałe warunki atmosferyczne. Słoneczna, wiosenna pogoda zachęcała mieszkańców Bydgoszczy do spacerów po Wyspie Młyńskiej i konsumpcji na świeżym powietrzu. Frekwencja i zadowolenie uczestników potwierdziły, że format festiwalu wciąż cieszy się ogromnym uznaniem lokalnej społeczności.

