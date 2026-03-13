W tym powiecie w woj. kujawsko-pomorskim bezrobocie jest najwyższe. Są najnowsze dane

Urząd Statystyczny podał dane o bezrobociu w woj. kujawsko-pomorskim

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy opublikował najnowszy raport dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim. Dane za styczeń 2026 roku wskazują na pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do poziomu 8,2%. To o 0,4 punktu procentowego więcej niż w grudniu 2025 roku i dokładnie tyle samo więcej w porównaniu do stycznia 2025 roku.

Wzrosła także ogólna liczba osób bez pracy. Pod koniec stycznia w urzędach zarejestrowanych było 62,2 tys. bezrobotnych. Oznacza to, że w ciągu miesiąca przybyło 2,9 tys. osób poszukujących zatrudnienia (wzrost o 4,9%), a w skali roku liczba ta zwiększyła się o 3,4 tys. (wzrost o 5,8%). Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajęło 12. pozycję w kraju.

Prawie 6-krotna różnica. W jednym powiecie sytuacja jest dramatyczna

Analiza danych pokazuje ogromne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi częściami regionu. Najtrudniejsza sytuacja panowała w powiecie radziejowskim, gdzie stopa bezrobocia osiągnęła aż 15,7%. Niewiele lepiej było w powiatach włocławskim (15,1%) oraz lipnowskim (14,9%).

Na drugim biegunie znalazła się Bydgoszcz. W stolicy województwa stopa bezrobocia wyniosła zaledwie 2,7%. Porównując skrajne wartości, różnica między najlepszym a najgorszym wynikiem w regionie jest niemal sześciokrotna. Trend wzrostowy był widoczny w większości obszarów – stopa bezrobocia w ujęciu rocznym zwiększyła się w 15 powiatach i wszystkich 4 miastach na prawach powiatu. Największy wzrost odnotowano w powiecie aleksandrowskim (o 1,3 p. proc.). Tylko w trzech powiatach sytuacja się poprawiła, a największy spadek odnotowano w powiatach grudziądzkim i wąbrzeskim (o 0,3 p. proc.).

40 osób na jedno miejsce. Co dzieje się na rynku pracy?

W styczniu 2026 roku w urzędach pracy zarejestrowało się 7,7 tys. nowych bezrobotnych. To o ponad 25% więcej niż w grudniu, ale jednocześnie o 10,4% mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie z rejestrów wykreślono 4,8 tys. osób, co jest wynikiem gorszym zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Pojawiło się natomiast nieco więcej ofert pracy – 1,5 tysiąca, czyli o 300 więcej niż w grudniu. Mimo to statystycznie na jedną ofertę przypadało aż 40 osób bezrobotnych (w grudniu było to 47 osób). Trzy zakłady pracy zapowiedziały też zwolnienia grupowe, które mają objąć łącznie 177 pracowników.

Kto jest w najtrudniejszej sytuacji? Te grupy mają największy problem

Raport wskazuje, które grupy społeczne są najbardziej narażone na bezrobocie. W ciągu roku zwiększył się udział osób długotrwale bezrobotnych (o 0,5 p. proc.) oraz osób po 50. roku życia (o 0,3 p. proc.). Najbardziej widoczny jest jednak wzrost udziału osób bez prawa do zasiłku. Stanowią one już 84,8% wszystkich zarejestrowanych, a ich odsetek zwiększył się w skali roku o 1,6 p. proc. Problem ze znalezieniem zatrudnienia mają również osoby bez kwalifikacji zawodowych, których udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł o 0,4 p. proc.

Jednocześnie spadł udział kilku innych grup, m.in. osób do 30. roku życia, kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka, absolwentów oraz osób bez doświadczenia zawodowego.

