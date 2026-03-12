Najlepsze miasta do życia w Polsce. Na którym miejscu Bydgoszcz? Jest gorzej niż przed rokiem!

"Business Insider Polska" powraca z najnowszym rankingiem najlepszych miast do życia w Polsce. Dziennikarze serwisu po raz kolejny porównali 16 miast pod względem trzech kluczowych wskaźników ekonomicznych i w trzech aspektach pozafinansowych. "Zebraliśmy kluczowe liczby z 16 miast (po jednym z każdego województwa), opisujące stan na koniec 2025 r. i początek 2026 r. Wzięliśmy pod lupę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki. Dodatkowo porównaliśmy istotne dla ogólnego zadowolenia z życia aspekty, takie jak: dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza" - pisze Damian Słomski.

Najlepsze miasto do życia w Polce w 2026 roku

Na czele ostatniego rankingu, opublikowanego latem ubiegłego roku, były Katowice, na kolejnych miejscach znalazły się Poznań, Rzeszów i Gdańsk. Tym razem pierwsze miejsce zajęły ex aequo Poznań i Rzeszów, kolejne Katowice i Lublin. Najgorszym miastem do życia okazały się z kolei Kielce. A co z Bydgoszczą? W poprzednim notowaniu miasto nad Brdą zajęło ósme miejsce - dokładnie w połowie stawki. Tym razem niestety wypadło trochę gorzej.

Bydgoszcz to największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. "Ekonomicznie opiera się na silnych tradycjach przemysłu chemicznego i narzędziowego oraz produkcji nowoczesnych pociągów i tramwajów. Dzięki unikalnemu położeniu nad Brdą i Kanałem Bydgoskim miasto odgrywa rolę strategicznego centrum żeglugi śródlądowej, co stanowi o jego specyficznej tożsamości ekonomicznej na tle innych metropolii" - piszą dziennikarze "Business Insidera".

Które miejsce w rankingu zajęła Bydgoszcz?

W Bydgoszczy według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na koniec grudnia 2025 r. bezrobocie wynosiło 2,5 proc. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, a więc w firmach zatrudniających co najmniej dziewięć osób, było na poziomie 8794 zł brutto. Średnia cena mieszkania z drugiej ręki według Morizon.pl wyniosła 8580 zł. "Tym samym okazuje się, że przeciętny mieszkaniec Bydgoszczy w grudniu 2025 r. był w stanie za równowartość średniej pensji kupić ok. 1,02 m kw." - wylicza Słomski.

"Business Insider", tworząc ranking najlepszych miast do życia w Polsce, brał pod uwagę również dane dotyczące jakości powietrza, kolejek do specjalistów na NFZ oraz przestępczości. I tak, stężenie pyłu zawieszonego PM10 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. (zgodnie z danymi GIOŚ) wynosiło w Bydgoszczy średnio 22,19 mikrogramów na m sześc. Norma średniego dobowego stężenia według WHO to 50 mikrogramów na m sześc. Z kolei jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, "według danych NFZ grupowanych przez portal Swiatprzychodni.pl średni czas oczekiwania do specjalisty wyniósł w lutym 2026 r. w Bydgoszczy ok. 204 dni". A co z bezpieczeństwem w mieście nad Brdą? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w okresie od 1 stycznia do 30 września 2025 r. odnotowano 5616 przestępstw. "Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Bydgoszczy wychodzi na to, że w badanym okresie na 1000 mieszkańców było średnio 17,4 przestępstw" - podaje serwis. I wskazuje, że ostatecznie w najnowszym rankingu Bydgoszcz spadła z ósmej na dziesiątą pozycję.

