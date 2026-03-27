Wyniki egzaminów zawodowych 2026. Gdzie i o której godzinie sprawdzić wyniki?

Styczniowe egzaminy zawodowe 2026. Daty i statystyki

Tegoroczne sprawdziany kwalifikacji zawodowych zorganizowano w styczniu. Uczniowie zdający w Formule 2017 przystąpili do testu pisemnego 13 stycznia, z kolei osoby objęte Formułą 2019 pisały go między 8 a 13 stycznia. Egzaminy praktyczne w obu wariantach trwały od 8 do 22 stycznia 2026 roku, a dokładny harmonogram ustalały okręgowe komisje egzaminacyjne.

Standardowy proces sprawdzania wiedzy składał się z dwóch etapów:

części pisemnej, która obejmowała 40 pytań zamkniętych rozwiązywanych w ciągu 60 minut,

części praktycznej, realizowanej na odpowiednim stanowisku przez 120 do 240 minut (zależnie od konkretnej kwalifikacji).

Z oficjalnych statystyk Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że do testów z ponad 270 różnych profesji podeszło przeszło 197 tysięcy kandydatów.

Kiedy CKE opublikuje wyniki egzaminów zawodowych 2026?

Według komunikatów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, oficjalne rezultaty zostaną udostępnione 27 marca 2026 roku, najprawdopodobniej od godziny 10:00. Wszelkie dyplomy, certyfikaty oraz świadectwa zostaną dostarczone do placówek oświatowych najpóźniej do 9 kwietnia 2026 roku.

Formuła 2012 – rezultaty pojawią się na stronach internetowych właściwych okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE).

– rezultaty pojawią się na stronach internetowych właściwych okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE). Formuła 2017 oraz Formuła 2019 – punktację będzie można zweryfikować w systemie SIOEPKZ, korzystając z Portalu Zdającego.

Instrukcja sprawdzania wyników egzaminu zawodowego krok po kroku

Aby sprawnie zapoznać się ze swoimi osiągnięciami, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

Odwiedź stronę Portalu Zdającego w systemie SIOEPKZ.

Wprowadź swoje dane logowania (hasło oraz login w formie kodów aktywacyjnych powinny zostać wcześniej wydane przez szkołę ).

). Upewnij się, że na profilu widnieje podsumowanie punktacji. W razie braku danych, po prostu odśwież witrynę.

Przeanalizuj swoje wyniki z tegorocznej sesji egzaminacyjnej.

Progi punktowe na egzaminach zawodowych 2026. Ile potrzeba do zaliczenia?

Aby uzyskać pozytywną ocenę i zdobyć upragnione kwalifikacje, kandydaci musieli przekroczyć określone progi procentowe na obu etapach:

W części pisemnej wymagane jest zgromadzenie minimum 50 proc. poprawnych odpowiedzi .

. W części praktycznej kryteria są surowsze i wynoszą minimum 75 proc. maksymalnej liczby punktów.

Warto dodać, że oficjalne klucze odpowiedzi dla Formuły 2019 nie zostają udostępnione do wglądu publicznego.

Co w przypadku niezdanego egzaminu zawodowego? Znamy zasady poprawki

Brak wymaganej liczby punktów to nie koniec świata i z pewnością nie oznacza konieczności powtarzania roku szkolnego. Do weryfikacji umiejętności zawodowych można przystępować wielokrotnie, ponieważ przepisy nie przewidują w tej kwestii odgórnych limitów podejść. Aby spróbować swoich sił po raz kolejny, kandydat musi dopełnić kilku formalności:

Złożyć stosowny wniosek o ponowny egzamin na ręce dyrektora placówki (w przypadku obecnych uczniów) lub bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (jeśli jest się już absolwentem).

Śledzić daty najbliższych sesji (standardowo organizowane są dwie: zimowa w styczniu oraz letnia na przełomie czerwca i lipca).

Należy jednak mieć świadomość ważnego ograniczenia. Na standardowych zasadach szkolnych test można poprawiać wyłącznie dwa razy. Każde kolejne podejście wymusza już zdawanie w trybie eksternistycznym, co wiąże się z zupełnie innymi regulacjami i wymogami prawnymi.