Zderzenie osobówki ze śmieciarką na DK10. Dwie osoby trafił do szpitala!

W poniedziałek, 23 marca na 273. kilometrze trasy DK10, tuż obok zjazdu kierującego do Bydgoskiego Parku Przemysłowego, miało miejsce bardzo groźne zdarzenie drogowe. Pojazd osobowy wjechał tam w samochód wywożący odpady. Według relacji przekazanej przez druhów z OSP Solec Kujawski w zgniecionym aucie uwięziony został ranny kierowca. Służby ratownicze ratując mężczyznę rozcinały karoserię narzędziami hydraulicznymi. Dwie poszkodowane osoby zabrano do szpitala.

Do działań zadysponowano potężne siły ratownicze, między innymi kadetów ze Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy oraz ochotników z Solca Kujawskiego i Brzozy. Zespoły medyczne i patrole policyjne natychmiast zamknęły całą trasę, całkowicie wstrzymując przejazd. Aktualnie wprowadzono tam ruch wahadłowy, ale podróżujący wciąż powinni spodziewać się ogromnych opóźnień.

Wypadek na DK10 pod Bydgoszczą. Policja wydała komunikat dla kierowców

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie miejsca zdarzenia oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Funkcjonariusze proszą także o stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu i zwracanie uwagi na tymczasową organizację ruchu. W związku z prowadzonymi działaniami ratunkowymi oraz usuwaniem skutków wypadku mogą występować spore utrudnienia, w tym czasowe wstrzymania ruchu i tworzące się korki.