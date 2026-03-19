Potworny wypadek! 7-latek wypadł z ładowarki i został przejechany przez dziadka

Anna Kisiel
2026-03-19 14:29

Koszmarne sceny w miejscowości Budzisław w województwie kujawsko-pomorskim. 7-letni chłopiec wypadł z łyżki roboczej ładowarki teleskopowej, po czym przejechało po nim koło maszyny. Ciężko ranne dziecko zostało przetransportowane do placówki medycznej.

Śmierć dziecka. Śmigłowiec LPR lądował na miejscu

Wypadek w Budzisławiu. Dziadek przewoził wnuki w łyżce ładowarki

W środę, 18 marca, w godzinach wieczornych w miejscowości Budzisław rozegrał się dramat. Żnińska komenda policji odebrała oficjalne zawiadomienie o groźnym wypadku na drodze gruntowej dokładnie pięć minut przed godziną dziewiętnastą.

Pracujący na miejscu mundurowi ustalili, że 67-letni mężczyzna transportował wnuczęta w wieku siedmiu i dziesięciu lat bezpośrednio w łyżce ładowarki teleskopowej. Podczas jazdy maszyną rolniczą po nieutwardzonym terenie doszło do potwornego incydentu. Młodszy z chłopców wyślizgnął się ze sprzętu, po czym najechało na niego koło toczącego się pojazdu.

Interwencja helikoptera LPR i policyjny apel do rolników

W rejon zdarzenia błyskawicznie zadysponowano jednostki ratunkowe. Bardzo poważne urazy u poszkodowanego chłopca wymusiły wezwanie załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Medyczny śmigłowiec sprawnie przetransportował rannego siedmiolatka na oddział szpitala w Bydgoszczy.

Policjanci bez cienia wątpliwości wskazują, że głównym powodem tego dramatu była skrajna nieostrożność. Funkcjonariusze ponawiają stanowczy apel o zachowanie rozwagi podczas robót w gospodarstwie. Przewożenie pasażerów w sprzętach rolniczych absolutnie do tego nieprzystosowanych rodzi potężne ryzyko. Ta jedna chwila nieuwagi zakończyła się dramatyczną walką o życie malucha.

