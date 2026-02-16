Zaginął 71-letni Grzegorz Olender. Służby przeczesują rzekę Noteć

Akcja ratunkowa na rzece

Pałucki WOPR przeprowadził w piątek, 13 lutego, skomplikowaną operację na rzece Noteć oraz terenach przyległych w Łabiszynie. Ratownicy zareagowali natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o zniknięciu starszego mężczyzny. Działania koncentrowały się na sprawdzeniu koryta rzeki i brzegu w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów zaginionego.

Operacja przebiegała dwuetapowo. Do południa operatorzy drona z kamerą termowizyjną skanowali teren z powietrza, typując dwa miejsca, gdzie lód mógł zostać naruszony. Po godzinie 15:00 siły zostały wzmocnione. Do akcji weszła grupa wyposażona w quada, dwa sonary do mapowania dna oraz pneumatyczne sanie lodowe.

Mimo zaangażowania zaawansowanej technologii i dokładnej weryfikacji wytypowanych punktów, poszukiwanego mężczyzny nie udało się odnaleźć. Piątkowe działania ratowników nad rzeką zakończyły się około godziny 17:00.

Rysopis zaginionego seniora

Sprawę prowadzi również Komenda Powiatowa Policji w Żninie. Funkcjonariusze potwierdzili tożsamość poszukiwanego – to 71-letni Grzegorz Olender, mieszkaniec Łabiszyna. Senior opuścił swoje miejsce zamieszkania 12 lutego 2026 roku około godziny 15:00. Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi.

W chwili wyjścia z domu 71-latek ubrany był w brązową kurtkę, niebieskie spodnie robocze oraz czapkę z daszkiem. Mundurowi apelują do wszystkich świadków o przekazywanie wszelkich informacji. Osoby, które widziały zaginionego, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym żnińskiej policji pod numerem 47 75 26 200 lub pod numerem alarmowym 112.