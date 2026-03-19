Akcja CBZC w Bydgoszczy. Zatrzymano twórców narzędzi do ataków DDoS

W Bydgoszczy doszło do zatrzymania trzech osób, które są podejrzane o tworzenie i sprzedawanie specjalistycznych programów komputerowych. Narzędzia te służyły do przeprowadzania zmasowanych cyberataków typu DDoS, paraliżujących działanie stron internetowych i całych systemów informatycznych poprzez generowanie sztucznego, nadmiernego ruchu. Działania policjantów z bydgoskiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadziły do zabezpieczenia licznych dowodów w sprawie, w tym komputerów, telefonów i innych nośników danych. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, która bada również wątek prania pieniędzy pochodzących z tego procederu.

26-letni Kacper G. zarobił na cyberatakach ponad 670 tys. zł w kryptowalutach

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na wytypowanie głównego organizatora przestępczej działalności, którym okazał się 26-letni mieszkaniec regionu, Kacper G. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty dotyczące wytwarzania oraz odpłatnego udostępniania aż czterech różnych programów przeznaczonych do paraliżowania sieci. Według ustaleń śledczych, swoje narzędzia sprzedawał za pośrednictwem popularnych forów internetowych i komunikatorów społecznościowych. Zyski czerpane z tego procederu były lokowane w kryptowalutach, a ich łączna wartość przekroczyła 670 tysięcy złotych.

Areszt dla głównego podejrzanego, pozostali pod dozorem policji

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego wobec głównego podejrzanego. 26-letni Kacper G. spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie, oczekując na dalszy rozwój postępowania. Jego dwaj wspólnicy zostali objęci łagodniejszymi środkami, w tym regularnym dozorem policji oraz zakazem opuszczania terytorium Polski. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań w przyszłości.

Polska policja doceniona na arenie międzynarodowej w ramach operacji PowerOFF

Zatrzymania w Bydgoszczy są częścią szerszych, międzynarodowych działań wymierzonych w cyberprzestępczość. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości aktywnie uczestniczą w operacji PowerOFF, która od 2018 roku zwalcza globalny rynek usług DDoS. Zaangażowanie polskich policjantów zostało docenione na arenie międzynarodowej podczas spotkania roboczego w Utrechcie w Holandii w sierpniu 2025 roku. Przedstawiciel CBZC odebrał wówczas specjalne wyróżnienie z rąk reprezentanta Departamentu Obrony USA, co jest potwierdzeniem wysokiej skuteczności biura w walce z tego typu zagrożeniami.

Źródło: Policja.pl