Zmarł 16-letni Marcel. Nastolatek został porażony prądem na dachu pociągu

Losy 16-letniego Marcela z Bydgoszczy poruszyły mnóstwo osób z całego kraju. Młody chłopak stoczył długą batalię o zdrowie po niezwykle groźnym wypadku, który miał miejsce 20 marca 2026 roku. Wszystko wydarzyło się na bocznicy kolejowej zlokalizowanej przy ulicy Inwalidów. Niestety, pomimo wielomiesięcznej opieki medycznej oraz ogromnego wsparcia ze strony licznych darczyńców, życia nastolatka nie udało się uratować.

Zdarzenie miało miejsce około godziny 11. Grupa sześciorga nastolatków przebywała wówczas na terenie kolejowym. Według ustaleń policji przekazywanych po zdarzeniu, dwóch 16-latków postanowiło wejść na dach jednego z wagonów. Prawdopodobnie jeden z chłopców stracił równowagę i odruchowo złapał za przewody trakcyjne, co doprowadziło do potężnego porażenia prądem o ekstremalnie wysokim napięciu.

Bezpośrednio po wypadku Marcel był reanimowany przez służby na miejscu zdarzenia, a po przywróceniu czynności życiowych został przetransportowany na oddział intensywnej terapii medycznej. W wyniku porażenia doznał bardzo poważnych poparzeń i zagrażających życiu obrażeń całego ciała. Rozpoczęło się skomplikowane i długotrwałe leczenie, ale stan młodego pacjenta od samego początku był opisywany jako krytyczny.

Rodzice 16-latka regularnie dzielili się informacjami na temat dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się ich rodzina. Bliscy zdecydowali się na uruchomienie specjalnej zbiórki finansowej na platformie Siepomaga, by zebrać fundusze niezbędne na pokrycie kosztów rehabilitacji i leczenia. Za pośrednictwem portalu informowali również darczyńców o aktualnym stanie zdrowia chłopca.

Nie chodzi i nie mówi. Choć wiemy, że nas słyszy i rozumie, kontakt z nim jest bardzo znikomy. Spełnia proste polecenia i kontaktuje się z nami mrugnięciem oczu. Czasem lekko ściśnie dłoń – przekazywali rodzice Marcela.

Niestety, w środę 8 lipca podano do publicznej wiadomości tragiczną informację o śmierci nastolatka.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Marcela. Wierzymy, że jest już w świecie, w którym nie ma bólu i cierpienia... Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje – napisano na stronie zbiórki w serwisie Siepomaga.

Odejście Marcela wywołało ogromny smutek również w lokalnej społeczności. Chłopca ze wzruszeniem pożegnała Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy, której był absolwentem.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego absolwenta, Marcela 8 lipca 2026 roku. Wspominamy Go jako ucznia pełnego życzliwości, zaangażowania i ciepła, które wnosił do szkolnej społeczności. Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi, przekazując wyrazy szczerego współczucia – przekazano w mediach społecznościowych.

Wiadomo już, że pogrzeb Marcela zaplanowano na sobotę 11 lipca 2026 roku. Ceremonia rozpocznie się punktualnie o godzinie 9:00 na terenie cmentarza parafialnego zlokalizowanego przy ulicy Zaświat 6 w Bydgoszczy.