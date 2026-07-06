Trudno uwierzyć, kto zniszczył „Orlika”. Sprawcami okazały się dzieci

Do poważnego zniszczenia mienia doszło jeszcze w połowie czerwca, jednak mundurowi z Bydgoszczy decydują się mówić o tym incydencie dopiero teraz. Jak zaznaczają funkcjonariusze, okres letni i czas wolny od szkoły sprzyjają takim wybrykom, dlatego tak ważne jest, aby rodzice wiedzieli, w jakim towarzystwie obracają się ich pociechy.

Sytuacja dotyczy poważnej demolki kompleksu sportowego „Orlik”, który mieści się przy ulicy Kościuszki w Bydgoszczy. Głównym celem wandali padły zlokalizowane tam kontenery oraz to, co znajdowało się w ich wnętrzu. Właściciel obiektu podliczył wszystkie szkody na blisko 150 tysięcy złotych.

Sprawę starannie analizowali śledczy z bydgoskiego komisariatu na Śródmieściu, którzy specjalizują się w przestępczości nieletnich. Po przeprowadzeniu szeregu działań ustalono, że winę za te rozległe zniszczenia ponosi grupa ośmiorga dzieci w wieku od 12 do 14 lat. Na podstawie zebranych dowodów funkcjonariusze skierowali sprawę całej grupy przed oblicze sądu rodzinnego.

Teraz to właśnie sąd zadecyduje o dalszym losie młodych wandali. W przypadku najmłodszych, czyli trojga 12-latków, incydent będzie traktowany wyłącznie jako przejaw demoralizacji, gdyż dzieci poniżej 13. roku życia nie odpowiadają w świetle prawa za przestępstwa. Natomiast wobec starszej części grupy, czyli pięciu nastolatków, wszczęte zostanie standardowe postępowanie za popełnienie czynu karalnego, jakim jest niszczenie cudzej własności.

Przedstawicielka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, komisarz Lidia Kowalska, jednoznacznie wskazuje, że wiek sprawców nie zwalnia ich z ponoszenia konsekwencji. Zgodnie z przepisami, to sąd rodzinny może nakazać prawnym opiekunom całkowite lub częściowe pokrycie wyrządzonych strat lub wypłacenie stosownego odszkodowania.

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