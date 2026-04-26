Jubileusz jak z historii. Urszula Tauer świętuje 105 lat i otrzymuje awans na pułkownika

Wyjątkowy jubileusz. Urszula Tauer awansowana na pułkownika

Urszula Tauer, walcząca w szeregach Armii Krajowej oraz biorąca czynny udział w Powstaniu Warszawskim, świętowała swoje 105. urodziny. To wydarzenie zyskało niecodzienny charakter, ponieważ weteranka została oficjalnie mianowana na stopień pułkownika. Decyzja ta stanowi symboliczny hołd dla kobiety, która przez dekady kierowała się w życiu patriotyzmem, honorem i ogromną odwagą. Piotr Całbecki, marszałek województwa, skierował do jubilatki specjalny list gratulacyjny, w którym wyraźnie zaznaczył jej wybitne zasługi dla kraju.

Strata dziadka i ryzykowne misje w Berlinie

Przyszła pułkownik przyszła na świat 24 kwietnia 1921 roku we Lwowie, jednak jej młodość i dorastanie ściśle wiążą się z Bydgoszczą. Wybuch II wojny światowej dramatycznie wpłynął na losy jej najbliższych, ponieważ już we wrześniu 1939 roku niemieccy żołnierze rozstrzelali jej dziadka. To tragiczne przeżycie ukształtowało jej późniejszą patriotyczną postawę. W strukturach polskiego podziemia posługiwała się pseudonimem „Ala”. Pełniła tam funkcję kurierki i łączniczki Związku Walki Zbrojnej, a z czasem przeszła do struktur Armii Krajowej. Dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego realizowała niezwykle ryzykowne zadania konspiracyjne, docierając z meldunkami nawet do samego Berlina.

Powstanie Warszawskie i trudna powojenna codzienność

Podczas walk w stolicy odniosła rany już w drugim dniu zbrojnego zrywu. Mimo obrażeń przemieszczała się miejskimi kanałami, dostarczając kluczowe wiadomości i nawiązując kontakt z odciętymi od reszty oddziałami powstańczymi. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego została deportowana do obozu przejściowego w Pruszkowie. Bohaterka wielokrotnie z ogromną szczerością wracała wspomnieniami do tamtych dramatycznych wydarzeń. Gdy nastał pokój, skupiła się na obowiązkach rodzinnych i pracy zawodowej – wychowała troje dzieci i przez kilkadziesiąt lat kierowała laboratorium chemicznym. Obecnie Urszula Tauer jest drugą najstarszą żyjącą osobą, która walczyła w Powstaniu Warszawskim, a jej setne z plusem urodziny i nadanie stopnia oficerskiego przypominają o najwyższej cenie walki o wolność.