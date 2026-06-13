11-latek z Nakła nad Notecią nie wrócił po lekcjach do domu. Akcja policji trwała 30 minut

Nakło nad Notecią: Poszukiwania 11-latka, który zaginął po szkole

Finał policyjnej akcji poszukiwawczej za zaginionym uczniem okazał się szczęśliwy. 11-letni chłopiec po zakończeniu zajęć szkolnych nie wrócił do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze odnaleźli chłopca niespełna 30 minut od momentu otrzymania zgłoszenia, a następnie bezpiecznie przekazali go rodzinie.

Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca, na terenie Nakła nad Notecią w województwie kujawsko-pomorskim.

- Około godziny 13:30, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią otrzymał zgłoszenie dotyczące 11-latka, który po zakończonych zajęciach w szkole nie wrócił do domu o wyznaczonej porze. Chłopiec nie miał przy sobie telefonu i nie można się było z nim skontaktować – informuje mł. asp. Kamil Smoliński z nakielskiej komendy.

Zaginiony 11-latek z Nakła nad Notecią szybko odnaleziony przez policję

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci niezwłocznie przystąpili do poszukiwań i skierowali się do jednej z miejscowości w gminie Nakło. Szybko okazało się, że działania przyniosły oczekiwany rezultat.

- Zintensyfikowane działania mundurowych szybko przyniosły oczekiwany rezultat. Niecałe 30 minut po otrzymaniu zgłoszenia nakielscy stróże prawa zauważyli idącego polną drogą, w rejonie lasu, 11-latka. Mundurowi podjechali do niego i potwierdzili, że jest to poszukiwany przez nich nieletni. Chłopiec cały i zdrowy wrócił do domu – dodaje mł. asp. Kamil Smoliński z nakielskiej komendy.

MENTZEN ZACHOWAŁ IMMUNITET, TUMANOWICZ ZASKOCZONY | Poranna Rozmowa VOX FM