Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Pokaźna suma w rękach Polaka

Zwycięskie liczby w Eurojackpot

Podczas losowania Eurojackpot, które odbyło się 7 sierpnia, maszyna wyłoniła następujące liczby: 1, 3, 6, 13, 23, a także dwa euronumery: 5 i 7. To właśnie ta szczęśliwa kombinacja doprowadziła do rozbicia głównej puli nagród w europejskiej loterii.

Największe powody do radości ma jednak mieszkaniec Niemiec, na którego konto wpłynie astronomiczna kwota 32 658 025 euro, co w przeliczeniu daje ponad 140 milionów złotych. Ta wygrana jest świetnym przykładem na to, jak jedno losowanie może błyskawicznie odmienić ludzki los.

Sukces gracza z Polski

W całej Europie odnotowano sześć trafień drugiego stopnia, z czego zwycięzcy pochodzą z Niemiec, Szwecji oraz naszego kraju. Szczęśliwiec z Polski wzbogacił się dokładnie o 2 008 899,30 zł.

Kupon, który przyniósł tę imponującą wygraną, został wysłany w bydgoskiej kolekturze Lotto zlokalizowanej przy ulicy Białogardzkiej. To w tym miejscu ktoś trafnie wytypował układ liczb, gwarantując sobie ponad dwumilionowy zastrzyk gotówki dzięki jednemu celnemu strzałowi.

Na co można przeznaczyć wielką wygraną?

Kwota dwóch milionów złotych daje niesamowitą swobodę finansową i mnóstwo życiowych wariantów. Można ją zainwestować w przestronne mieszkanie w metropolii, gruntowny remont posiadłości, zakup luksusowego auta czy też wieloletnie podróżowanie w najdalsze zakątki globu.

Tak potężny zastrzyk gotówki to również doskonała baza do pomnażania majątku, chociażby poprzez bezpieczne lokaty, inwestycje w obligacje czy zakup mieszkań przeznaczonych pod wynajem.

Zarobienie tej kwoty to dekady pracy

Biorąc pod uwagę aktualne przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju, wynoszące około 8 tysięcy złotych brutto (co daje nieco ponad 5,7 tysiąca na rękę), uzbieranie kwoty dwóch milionów wymagałoby ogromnego poświęcenia, a mianowicie:

pracy przez ponad trzydzieści lat,

całkowitego braku wydatków,

rezygnacji z jakichkolwiek urlopów,

ciągłej pracy bez żadnych przerw.

Trafienie w Eurojackpot sprawia, że trzydzieści lat ciężkiej harówki można nadrobić w ułamku sekundy, całkowicie zmieniając swoje życie.

Zasady gry w Eurojackpot

Mechanika europejskiej loterii nie jest skomplikowana. Zadaniem gracza jest wytypowanie 5 liczb z puli 50 oraz dodatkowo 2 euronumerów z 12.

Koszt pojedynczego zakładu wynosi 12,50 zł, natomiast szanse na wygraną można sprawdzić dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki.

Choć główna nagroda wymaga bezbłędnego trafienia całej siódemki, przykłady pokazują, że nawet nagrody niższych stopni gwarantują wypłaty rzędu milionów złotych.

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