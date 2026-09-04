Wstrząsające sceny na przystanku. 12-latek został zaatakowany, jest nagranie

Bydgoszcz. Atak na 12-latka przy ulicy Perłowej

W rejonie przystanku komunikacji miejskiej zlokalizowanego przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy doszło do bulwersującego incydentu. Zgodnie z relacją przekazaną przez stację Radio Eska, przechodząca w pobliżu mieszkanka miasta zwróciła uwagę na niezwykle niepokojącą sytuację, która od razu przykuła jej wzrok.

W pewnym momencie kobieta dostrzegła dwóch nieletnich chłopców. Nagle jeden z nich niespodziewanie uderzył w twarz swojego kolegę. Widząc akt agresji, Bydgoszczanka natychmiastowo podniosła głos i spłoszyła napastnika. Dodatkowo zdążyła uruchomić aparat w swoim smartfonie i uwiecznić całe to niebezpieczne zdarzenie.

Jak możemy zobaczyć na nagraniu, chłopak, który siedzi na przystanku został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy. Nasze działania są ukierunkowane, aby wszystko okoliczności wyjaśnić – powiedziała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Agresywny rówieśnik 12-latka trafi przed sąd rodzinny

Biorąc pod uwagę młody wiek napastnika zaangażowanego w ten akt przemocy, dochodzenie przejęli wykwalifikowani funkcjonariusze z wydziału zajmującego się przestępczością nieletnich, którzy specjalizują się w tego typu sprawach.

Organy ścigania skupiają się obecnie na drobiazgowym analizowaniu przebiegu całego incydentu. Pozyskany od świadka materiał wideo będzie stanowił kluczowy argument dowodowy w prowadzonym postępowaniu. O ewentualnych karach oraz środkach dyscyplinarnych dla agresywnego nastolatka zdecyduje wkrótce sędzia wydziału rodzinnego.