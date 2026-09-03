Śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Motocyklista zderzył się z busem!

Dramatyczne sceny rozegrały się w Bydgoszczy. W środę, 3 września, na ulicy Nowotoruńskiej doszło do poważnego zderzenia motocykla z busem. Na miejsce błyskawicznie zadysponowano odpowiednie służby ratunkowe, aby udzielić pomocy poszkodowanemu.

Godz. 10:26 - Bydgoszcz, ul. Nowotoruńska - potrącenie motocyklisty przez busa. Prowadzona resuscytacja z udziałem PRM. Na miejscu 2 zastępy SP.— KwtPspInfo (@KwtPspInfo) September 3, 2026

Jak przekazała w rozmowie z Radiem PiK nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji, u motocyklisty prowadzono akcję reanimacyjną. Niestety, pomimo wysiłków medyków i ratowników, życia mężczyzny nie zdołano ocalić.

Zdarzenie miało miejsce około godziny 10:30. Jak podał Radiu PiK dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, osoba kierująca busem wyszła z wypadku bez szwanku, a w pojeździe nie znajdowali się żadni pasażerowie w momencie kolizji.

Na miejscu wciąż trwają czynności policyjne oraz strażackie. Obecnie mundurowi zajmują się ręcznym kierowaniem ruchem drogowym, a kierowcy przemieszczający się w stronę centrum miasta oraz Solca Kujawskiego powinni spodziewać się sporych utrudnień na trasie.