Kacper z Bydgoszczy wyszedł z domu i zapadł się pod ziemię. Trwają poszukiwania!

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście prowadzą akcję poszukiwawczą 15-letniego Kacpra Kozłowskiego-Brochockiego. Z przekazanych przez nich informacji wynika, że nastolatek zniknął bez śladu w sobotę, 30 maja. Chłopak opuścił dom przy ulicy Sójki w dzielnicy Myślęcinek około godziny 14:00 i ślad po nim zaginął.

Do tej pory bliscy nie otrzymali od niego żadnej wiadomości, a jego telefon milczy. Nie ma również żadnych wskazówek dotyczących miejsca, w którym 15-latek może obecnie przebywać. Bydgoscy policjanci przeczesują teren i analizują każdy trop, aby jak najszybciej sprowadzić go bezpiecznie do domu.

Kacper to chłopak o szczupłej budowie ciała, mierzący około 180 centymetrów. Ma niebieskie oczy oraz krótkie, ciemne włosy. W dniu zaginięcia był ubrany w czarną, rozpinaną bluzę marki Nike, czarne spodnie dresowe z logo Zawiszy Bydgoszcz oraz czarne sportowe buty typu Shox z niebieskimi akcentami. Prawdopodobnie zabrał ze sobą czarny plecak, również z logo Nike.

Funkcjonariusze zwracają się z gorącym apelem do mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Każdy, kto widział Kacpra po jego wyjściu z domu lub ma wiedzę o tym, gdzie może on teraz być, proszony jest o jak najszybszy kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście. Informacje można przekazywać dzwoniąc pod numery: 47 751 11 59, 47 751 11 60 lub korzystając z ogólnopolskiego numeru alarmowego 112.

Bydgoszcz poszukuje także 16-letniej Nadii Pawlak

Warto również przypomnieć, że to nie jedyne zaginięcie w Bydgoszczy w ostatnich dniach. Cały czas trwa akcja mająca na celu odnalezienie 16-letniej Nadii Pawlak. Dziewczyna wyszła ze swojego domu 24 maja, krótko po godzinie 21:00 i od tego momentu nikt jej nie widział. Sprawą również zajmują się funkcjonariusze ze śródmiejskiego komisariatu.

Z oficjalnego komunikatu Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dowiadujemy się, jak wygląda 16-latka. Nadia ma 167 centymetrów wzrostu, szczupłą figurę, farbowane, ciemnobrązowe włosy i niebieskie oczy. W momencie opuszczenia miejsca zamieszkania miała na sobie czarną kurtkę, czarną bluzę, szare dresy oraz białe buty marki Nike. Dodatkowo zabrała ze sobą czarną koszulkę w prążki i długie, czarne spodnie.