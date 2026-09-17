15-letnia Marta wyszła z domu i zniknęła. Jest pilny apel policji!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-17 8:11

Trwają poszukiwania 15-letniej Marty Kuś z Bydgoszczy. Dziewczyna wyszła ze swojego domu w środę rano (16 września) i od tamtej pory bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu, a jej smartfon pozostaje wyłączony. Funkcjonariusze z lokalnego komisariatu apelują do mieszkańców o wsparcie i przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w odnalezieniu zaginionej.

Zaginiona Marta Kuś na zdjęciu. W tle policyjne koguty. O poszukiwaniach 15-latki przeczytasz na Eska Bydgoszcz.
Autor: BCZK/ Materiały prasowe

Śledczy przekazali, że dziewczyna opuściła swoje mieszkanie zlokalizowane przy ulicy Techników w środę 16 września dokładnie o godzinie 7:40. Niestety jej smartfon pozostaje całkowicie wyłączony, dlatego mundurowi proszą mieszkańców o wsparcie w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanej.

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Marta Kuś ma 15 lat, mierzy około 170 centymetrów i charakteryzuje się bardzo szczupłą sylwetką. Dziewczyna ma niebieskie oczy oraz ciemnoblond włosy. W momencie wyjścia z domu miała na sobie czarną bluzę i szare spodnie EVERLAST, a także czarne sportowe buty NIKE SHOX.

Wychodząc z domu zaginiona zabrała ze sobą czarny plecak firmy ADIDAS z rzeczami osobistymi w środku. Piętnastolatka wzięła również swój telefon komórkowy, który od dłuższego czasu nie loguje się do sieci i pozostaje całkowicie wyłączony.

Akcję poszukiwawczą nastolatki koordynują aktualnie funkcjonariusze z Komisariatu Policji Bydgoszcz Wyżyny. Śledczy pracujący nad sprawą proszą o pilny kontakt wszystkie osoby, które dysponują jakąkolwiek wiedzą o losach zaginionej dziewczyny.

W takich sytuacjach każdy najmniejszy szczegół odgrywa kluczową rolę. Ludzie dysponujący istotnymi wskazówkami powinni dzwonić do Komisariatu Policji Bydgoszcz Wyżyny na numery 47 751 15 59 lub 47 751 15 60, a także skorzystać z ogólnopolskiej linii alarmowej pod numerem 112.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki