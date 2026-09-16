O krok od tragedii na przejeździe. Ciężarówka utknęła między rogatkami

Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, na przejeździe przy ul. Świeckiej. Jak przekazało PLK, kierowca nie upewnił się, czy będzie mógł opuścić przejazd. Gdy znalazł się na torach, okazało się, że dalszą drogę blokuje korek.

W tym samym czasie włączyła się sygnalizacja świetlna, a rogatki zaczęły się opuszczać. Niebezpieczną sytuację zauważyła dyżurna ruchu. Natychmiast powiadomiła maszynistę nadjeżdżającego pociągu. Skład zwolnił do 20 km/h i zachował szczególną ostrożność. Ostatecznie nie doszło do zderzenia. Sprawą zajmuje się policja.

PLK opublikowało nagranie z tego zdarzenia!

To kolejny z serii groźnych incydentów na przejazdach kolejowych w ostatnim czasie. W ostatnich dniach doszło m.in. do groźnego zderzenia pociągu z ciężarówką w Gdańsku oraz kolejnych przypadków ryzykownego wjeżdżania na tory.

Do tragicznego wypadku doszło natomiast 9 września na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem InterCity relacji Lublin-Szczecin. Zginęła 39-letnia pasażerka, a 10 osób zostało rannych. Według wstępnych ustaleń śledczych kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo sygnału zabraniającego wjazdu.

PKP przypomina, że na przejazd nie wolno wjeżdżać, jeśli nie ma możliwości zjazdu za torami. Czerwone światło oznacza zakaz wjazdu, a opuszczających się rogatek nie wolno omijać. Pociąg może potrzebować nawet kilkuset metrów, by się zatrzymać.